15 Temmuz 2016 gecesi, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının gerçekleştirdiği bir darbe girişimi ile Türkiye'de demokrasiye ve milli iradeye karşı bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıya karşı Türk halkı sokaklara dökülerek darbecilere karşı direniş gösterdi. Bu direniş sonucunda darbe girişimi püskürtüldü ve Türkiye demokrasiye bağlılığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiş oldu. 15 Temmuz, Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığını ve milli iradesini korumadaki kararlılığını gösteren bir dönüm noktasıdır. FETÖ darbe girişimine geçit vermeyen şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. En güzel, yeni, dualı, kısa-uzun, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözlerine bu başlık altından erişerek Facebook, Twitter, Instagram ve SMS üzerinden gönderebilirsiniz. En güzel, yeni, dualı, kısa-uzun, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri şöyle;