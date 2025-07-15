15 Temmuz mesajları ve sözleri bir araya getirdik. FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2016 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen darbe girişimine karşı Türk halkının göstermiş olduğu direnişi ve demokrasiye olan bağlılığını anmak için her yıl 15 Temmuz tarihinde çeşitli etkinlikler yapılıyor ve şehitlerimiz anılıyor. Bu günde yakınlarına ve dostlarına "Duygusal, farklı, anlamlı 15 Temmuz mesajları" göndererek duygu ve düşüncelerini ifade etmek isteyenler yoğun olarak "en güzel, yeni, dualı, kısa-uzun, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
15 Temmuz 2016 gecesi, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının gerçekleştirdiği bir darbe girişimi ile Türkiye'de demokrasiye ve milli iradeye karşı bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıya karşı Türk halkı sokaklara dökülerek darbecilere karşı direniş gösterdi. Bu direniş sonucunda darbe girişimi püskürtüldü ve Türkiye demokrasiye bağlılığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiş oldu. 15 Temmuz, Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığını ve milli iradesini korumadaki kararlılığını gösteren bir dönüm noktasıdır. FETÖ darbe girişimine geçit vermeyen şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. En güzel, yeni, dualı, kısa-uzun, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözlerine bu başlık altından erişerek Facebook, X (Twitter), Instagram ve SMS üzerinden gönderebilirsiniz. En güzel, yeni, dualı, kısa-uzun, resimli yeni 15 Temmuz mesajları ve sözleri şöyle;
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajları:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanımızı korumak için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.
Milletimizin iradesine sahip çıktığı, demokrasi ve özgürlüğün simgesi olan 15 Temmuz'un yıl dönümünde, birlik ve beraberliğimiz daim olsun.
Demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkan kahraman milletimiz, 15 Temmuz’da bir destan yazdı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.
15 Temmuz, milletimizin demokrasiye ve özgürlüğe olan inancının bir göstergesidir. Bu anlamlı günün yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
15 Temmuz ruhu, Türk milletinin cesaretinin, kararlılığının ve vatan sevgisinin bir göstergesidir. Bu ruh, sonsuza kadar yaşayacak ve bize ilham kaynağı olacaktır.
15 Temmuz gazilerimiz, bu vatan için canlarını hiçe sayarak demokrasimizi korumak için savaşan kahramanlarımızdır. Onlara minnettarız, saygıyla selamlıyoruz.
15 Temmuz, milletimizin demokrasiye olan bağlılığının en güçlü göstergesidir. Bu özel günün yıl dönümünde, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyoruz.
Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin birliği için canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun.
15 Temmuz’da olduğu gibi bugün de yarın da millet olarak birlik ve beraberlik içinde olacağımıza olan inancımız tamdır. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Demokrasi ve milli iradenin zaferi olan 15 Temmuz’un yıl dönümünde, şehitlerimizi saygıyla anıyor, milletimizin kahramanlığını gururla hatırlıyoruz.
15 Temmuz şehitlerimiz, bu vatan için canlarını feda eden kahramanlarımızdır. Onları asla unutmayacağız, her zaman kalbimizde yaşayacaklar.
15 Temmuz, Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığının ve milli iradesinin bir sembolüdür. Bu günü unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir.