16 milyon emekliye müjde! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı yararlanacak! 10.000 TL altı ve üstü maaş alanlar...

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı belirlendi. Milyonlarca kişinin maaşı, Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranına göre değişecek. Enflasyon verilerinde son bir veri beklenirken, hesap makineleri de çalışmaya başladı. Emekli kök maaş zammının yanında en düşük emekli maaşı düzenlemesi ve emekli promosyonları için de değişiklikler gündemde. İşte konu hakkında son gelişmeler...