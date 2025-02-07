16.4 milyon emekli yararlanacak! Taban maaşa 14.469 - 3.000 - 24.000 TL ödeme: Emekli maaş, ikramiye, promosyon...

Ocak zammının ardından yaklaşık 16,4 milyon emekli, dul ve yetim için promosyon ve bayram ikramiyesi yeniden gündeme geldi. Banka promosyonlarında güncelleme beklentisi sürerken, Ramazan Bayramı öncesinde ilk ikramiye ödemesi için gözler hükümete çevrildi. Mevcut bayram ikramiyesi 3.000 TL olarak belirlenirken, Mart ayında yapılacak ödeme öncesinde bu tutarda artış olup olmayacağı merak konusu. Emekliler, ikramiyelerin yükseltilmesi yönündeki beklentilerini dile getirirken, olası düzenlemeler için resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.
Mart ayında emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinde artış olup olmayacağı merak konusu. Milyonlarca emekli gözünü ikramiye tutarına çevirmişken, Şubat ayı sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar da bu ödemeden faydalanabilecek. Bu kapsamda, Şubat sonuna kadar aylık bağlananlar, 2025 yılında iki bayram için de ikramiye alma hakkına sahip olacak. İkramiye tutarının artırılıp artırılmayacağı konusunda resmi açıklama beklenirken, düzenleme olması halinde yeni rakam Mart ayındaki ödemelere yansıyacak.
Yeni emeklilere ikramiye müjdesi: Başvuru tarihine dikkat!
Bayram ikramiyeleri, 16,4 milyon emekli, dul ve yetim için gündemdeki yerini korurken, bu yıl ilk kez emekli olacaklar için de önemli bir fırsat sunuluyor. Yasaya göre, ikramiyeden yararlanabilmek için emeklilik maaşının bayramın içinde bulunduğu ayda bağlanmış olması gerekiyor. Başvurularını zamanında yapanlar, her iki bayram için de ikramiye alma hakkına sahip olacak.
Şubat ayında başvuranlar iki ikramiye alacak
Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan tarihlerine denk geliyor. Bu nedenle, 28 Şubat’a kadar emeklilik başvurusu yapanlar, maaşları Mart ayı itibarıyla bağlanacağı için bu yıl iki bayram ikramiyesinden de faydalanabilecek. SGK’nın işlem sürecine bağlı olarak, yetişen başvurular diğer emeklilerle birlikte ödeme alırken, yetişmeyen başvuruların ödemesi tamamlanan işlemlerin ardından hesaplara yatacak.
Kurban Bayramı için son tarih 31 Mayıs
Bu yıl Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanabilmek için emeklilik başvurusunun 31 Mayıs’a kadar tamamlanması gerekiyor. Haziran ayından itibaren emekliliğe hak kazananlar ise bu yıl yalnızca bir bayram ikramiyesi alabilecek, ikinci ikramiyeleri 2026’da ödenmeye başlayacak.
İkramiye artışı için gözler Meclis’te
Bayram ikramiyelerinde olası bir artış için yasal düzenleme gerekiyor. Mart ayı içinde çalışmaların tamamlanıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Kararın ardından teklif hızla Meclis’e sevk edilerek bayram öncesinde yasalaşması planlanıyor. Eğer artış gerçekleşirse, dul ve yetimler de hisseleri oranında yeni tutardan yararlanacak. Çift maaş alan emeklilere ise en yüksek ödeme hakkı bulunan dosya üzerinden ödeme yapılacak.
Ödeme takvimi nasıl olacak?
Ramazan Bayramı (30 Mart-1 Nisan)
Tahmini ödeme tarihi: 24-28 Mart
İkramiye almak için başvuru son tarihi: 28 Şubat
Kurban Bayramı (6-9 Haziran)
Tahmini ödeme tarihi: 2-5 Haziran
İkramiye almak için başvuru son tarihi: 31 Mayıs
Mart ayındaki ikramiye ödemeleri öncesinde artış olup olmayacağı konusunda resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.