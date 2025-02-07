16.4 milyon emekli yararlanacak! Taban maaşa 14.469 - 3.000 - 24.000 TL ödeme: Emekli maaş, ikramiye, promosyon...

Yeni emeklilere ikramiye müjdesi: Başvuru tarihine dikkat!

Bayram ikramiyeleri, 16,4 milyon emekli, dul ve yetim için gündemdeki yerini korurken, bu yıl ilk kez emekli olacaklar için de önemli bir fırsat sunuluyor. Yasaya göre, ikramiyeden yararlanabilmek için emeklilik maaşının bayramın içinde bulunduğu ayda bağlanmış olması gerekiyor. Başvurularını zamanında yapanlar, her iki bayram için de ikramiye alma hakkına sahip olacak.