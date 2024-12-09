1800 prim günü ile erken emeklilik! Yaş ve yıl şartı bulunmuyor: SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanlar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilik hakkı tanınabilecek hastalıklarla ilgili bir liste yayımladı. Bu liste, çalışma gücünde en az %60 kayıp yaşayanların erken emeklilik hakkından yararlanmasını sağlayan önemli bir rehber niteliğinde. Peki malulen emeklilik şartları neler, kimler yararlanabilir?

1 /8 Malulen emeklilik, sigortalı çalışanların çalışma gücünü en az %60 oranında kaybetmesi durumunda, belirli şartlarla erken emekli olma hakkı tanıyan bir sistemdir. SGK’nın açıkladığı hastalık listesi, bu haktan yararlanabilecek kişilere yol gösteriyor.

2 /8 MALULEN EMEKLİLİK SGK tarafından malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıklarla ilgili bir liste paylaşıldı. Listede, sağlık sorunları sebebi ile çalışma hayatını sürdüremeyen sigortalılar için erken emeklilik hakkı ortaya çıktığı görüldü.

3 /8 Peki, SGK tarafından açıklanan listede hangi şartlarda malulen emekli olma hakkı ortaya çıkıyor? SGK ERKEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR Malulen emekli olma hakkından fayda sağlayabilmek için bazı temel şartlar bulunuyor. Bu şartlardan bazıları aşağıda yer alıyor.

4 /8 En az 10 yıl sigortalı olunması ve toplam 1800 gün, prim gün sayısının tamamlanmış olması gerekiyor. Öte yandan oluşan hastalığın iş gücünde en az yüzde 60 oranında bir kayıp oluşturması şartı yer alıyor.

5 /8 SGK tarafından belirtilen yukarıdaki ve diğer tüm şartların oluşması halinde, malulen emeklilik hakkından yararlanarak erken emekli olunabilir.

6 /8 SGK 18 HASTALIĞI AÇIKLADI SGK, malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıkları duyurdu. Güncellenen listede belirtilen hastalıklar, ciddi ve kronik sağlık rahatsızlıklarını içeriyor.

7 /8 Bunun yanı sıra açıklanan listede, malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen 18 hastalık ön plana çıkabiliyor.