19 Mayıs bu sene Pazartesi gününe denk gelmekte. Türkiye'de her yıl coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'dır. Bu anlamlı gün Türk gençliğine armağan edilmiştir. Vatandaşlar, 19 Mayıs’ta bankalar açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki 19 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2025 Pazartesi bankalar tatil mi, EFT ve havale yapılır mı? İşte detaylar...

1 /5 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 2025 yılında pazartesi gününe denk geliyor. Hafta başına denk gelen resmi tatil nedeniyle vatandaşın merak ettiği en önemli konuların başında, bankaların çalışma durumu yer alıyor. 19 Mayıs bankalar açık mı, Pazartesi günü bankalar kapalı mı olacak merak ediliyor.

2 /5 19 MAYIS’TA BANKA ÇALIŞIYOR MU? 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’ndan dolayı resmi tatil olması sebebiyle bankalar çalışmayacak. Bankalar çalışmalarına 20 Nisan Salı günü devam edecek. Bireysel ve kurumsal bankacılıkta acil işlemleri olanlar şubeler yerine mobil bankacılığa ve müşteri hizmetlerine başvurabilir.

3 /5 19 MAYIS'TA EFT VE HAVALE YAPILIR MI, HESABA NE ZAMAN GEÇER? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yanı sıra hiçbir resmi tatilde EFT işlemi yapılamaz. İnternet üzerinden veya ATM'den yaptığınız EFT işlemi, sonraki ilk iş günü gerçekleşir.

4 /5 Buna göre EFT işlemleri, 20 Mayıs 2025 Salı günü gerçekleşecek. Havale ise aynı bankalar üzerinden yapıldığından mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden 7/24 gerçekleştirilebiliyor.