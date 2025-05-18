19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında yer almakta. Hafta başına denk gelen 19 Mayıs’ta noterlerin çalışma durumu merak konusu. Peki 19 Mayıs notereler açık mı, nöbetçi noterler 19 Mayıs günü var mı açık mı?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da resmi tatil olarak kutlanacak. Bu yıl 19 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor.
Noterlerde işlemleri olan vatandaşlar, ''19 Mayıs noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2025 Pazartesi noterler tatil mi, nöbetçi noterler 19 Mayıs Pazartesi günü var mı, açık olacak mı? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...
19 MAYIS PAZARTESİ NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?
Resmi tatil kapsamında 19 Mayıs pazartesi günü noter ve bankalar kapalı olacak. Noterler ve bankalar, 20 Mayıs Salı günü kaldıkları yerden hizmet vermeye devam edecek.
NÖBETÇİ NOTER 19 MAYIS’TA VAR MI?
19 Mayıs resmi tatil olduğundan nöbetçi noterlikler 19 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacaktır.
24 Mayıs İstanbul nöbetçi noterler hangileri?
24 Mayıs Ankara nöbetçi noterler hangileri?
24 Mayıs İzmir nöbetçi noterler hangileri?