1993, 2003, 2013 SGK girişi olanlara altın tepside sunuldu: 1800 günle erken emeklilik yolu açıldı

SGK DUYURDU: ENGELLİ ÇALIŞANLARA YÖNELİK HAK

SGK, engelli çalışanlara yönelik erken emekli olma hakkı sağlıyor. Bu kapsamda yüzde 40 ve 40'ın üzerinde engelli indirimi olan kişiler, 15 yıl ve 3600 günden başlayarak erken emeklilik hakkı kazanabiliyorlar. Ayrıca yaş şartına da bakılmıyor.

Not: Erken emeklilikle alakalı ve diğer konular hakkında daha detaylı bilgi almak için SGK ile iletişime geçilebilir.