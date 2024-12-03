1998-2014 arası sigortası olana müjde geldi! 2000-2008 yılları arasına için emeklilik yaşı yenileniyor

Engelli Çocuğa Sahip Anneler için Özel Avantajlar

Engelli çocuğu bulunan anneler, SGK’nın sunduğu düzenlemelerle erken emeklilik imkanından yararlanabiliyor. 2008 ve sonrasında uygulamaya alınan bu düzenleme kapsamında, yatırılan primlerin dörtte biri ekleniyor ve bu süre emeklilik yaşından düşülüyor.