1999-2000-2008 öncesi sonrası erken emeklilik tablosu oluştu! 49-50-52 yaş altında 3600-1800 prim günüyle emeklilik çizelgesi

Normalde emeklilik için gereken 3600 prim günü, en az %60 iş gücü kaybı yaşayan sigortalılar için 1800 güne düşüyor. Bu kişiler, sağlık kurulu raporuyla malul sayılarak yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazanıyor. Ancak malulen emekli olup tekrar sigortalı çalışmaya başlayanların emekli aylığı kesiliyor. SGK, bu durumda kişinin sağlık durumunun çalışmaya elverişli olmadığını kabul ederek aylığı durduruyor. Ayrıca maluliyetin işe girişten sonra oluşması ve çalışmaya devam edilemeyecek düzeyde olması şartı da aranıyor.