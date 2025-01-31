1999 - 2008 arasına 3600 - 4500 -5400 günle 46 bin 655 TL! 2025 Ocak zammı ile değişti: SGK'dan kıdem tazminatı miktarı...

Yasal düzenlemeler, çalışanlar için çeşitli güvenceler sunuyor ve bunlardan biri de kıdem tazminatı ödemesi. Kıdem tazminatından yararlanabilmek için, son çalıştığınız işyerinde en az 1 yıl boyunca çalışmış olmanız gerekiyor. Ancak kıdem tazminatı hakkı kazanmak için işten ayrılma şekli de oldukça önemlidir. Yasalara göre, bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için, kendi isteği ve kusuru dışında işten çıkarılması gerekiyor. Bu durumda, istifa eden bir çalışan tazminat hakkı kazanamaz. Ancak, bu konuda bazı istisnalar da bulunuyor.