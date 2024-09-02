Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 20 bin öğretmen alımı projesi, öğretmen adaylarının büyük bir ilgi gösterdiği önemli bir gelişme oldu. Bu kapsamda yapılan sözlü sınavların ardından, adaylar şimdi mülakat sonuçlarını merakla bekliyor. "20 bin öğretmen ataması ne zaman?", "Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi sorular, adayların gündeminde yer alıyor. Mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu. İşte, 2024 Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ile ilgili Bakan Tekin’in açıklaması...