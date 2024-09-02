Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek 20 bin öğretmen ataması için süreç hızla ilerliyor. Adaylar, 20 bin öğretmen atamasının ne zaman yapılacağını ve sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merakla bekliyor. Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları ise başvuru sürecinin ardından kısa süre içinde açıklanacak. Bakan Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin tarihi duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 20 bin öğretmen alımı projesi, öğretmen adaylarının büyük bir ilgi gösterdiği önemli bir gelişme oldu. Bu kapsamda yapılan sözlü sınavların ardından, adaylar şimdi mülakat sonuçlarını merakla bekliyor. "20 bin öğretmen ataması ne zaman?", "Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi sorular, adayların gündeminde yer alıyor. Mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu. İşte, 2024 Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ile ilgili Bakan Tekin’in açıklaması...
20 bin öğretmen atama mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Tekin öğretmen atama takvimine ilişkin önemli bilgiler verdi. 20 bin öğretmen ataması için başvuruda bulunan ve sözlü mülakata giren öğretmen adaylarının merak ettiği sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? sorusuna cevap verdi.
Bakan Tekin, "(20 bin öğretmen atama süreci) Danıştay kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını açıklayıp atamalarını yapacağız" dedi. Tekin, şunları söyledi: "Bir yönetmelik değişikliği yaptık. Yönetmelikte yüzde 100 mülakat notuyla yapılan atamayı yüzde 50’ye indirdik. Düzenleme ile ilgili olarak bazı siyasetçiler ve sendikalar yargıya taşıdılar.
Eğer bu davalar olmasaydı geçtiğimiz hafta itibarıyla geçtiğimiz hafta itibarıyla mülakatlarımızı açıklayıp atama takvimini ilan etmiş olacaktık. Mahkeme kararı çıkarsa o zaman ne yapacağız? Ben 9 Eylül tarihine yetiştirmek için süreci yürüttüm. Yüzde 100 olan mülakatı yüzde 50'yi düşürdük. İptal edilirse yine yüzde yüz olacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar, sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.
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20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmıştı. Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunmuştu.
Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilmişti. MEB sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlamıştı.
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TABAN PUANLARI AÇIKLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanları açıklandı.
Bakanlığın internet adresi üzerinden yapılan duyuruda, "2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar" listesine yer verildi:
ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SINAVI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ