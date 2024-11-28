Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamına alınmayan 2000-2008 yılları arasında SGK girişi olanlar, kademeli emeklilik düzenlemesi için atılabilecek adımları yakından takip ediyor. Emeklilik sisteminde yapılacak değişikliklere dair açıklamalar, bu grupta yer alan milyonlarca çalışanın dikkatini çekmiş durumda. Özellikle 1999 sonrası SSK'lı sigortalılar için yaş ve prim şartlarının yeniden düzenlenmesi, erken emeklilik beklentisini artırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın önceki açıklamalarıyla gündeme gelen kademeli emeklilik, emeklilik yaşının ve prim gün şartlarının farklılaştırıldığı bir sistem olarak öne çıkıyor. Bakanlık, bu konuda staj sigortası dahil olmak üzere çeşitli düzenlemeler üzerinde çalıştığını belirtmişti. Şimdi gözler, 2000-2008 arası SGK girişi olanlara yönelik açıklanacak yeni emeklilik düzenlemelerinde.

1 /12 Türkiye'de sosyal güvenlik sistemine kayıtlı milyonlarca kişi için yeni emeklilik düzenlemeleri konuşuluyor. 1999 yılı öncesi sigorta girişi olanların Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanmasının ardından, 2000-2008 yılları arasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na kayıtlı olanlar için de kademeli emeklilik planları gündeme geldi. Kademeli emeklilik için atılacak adımlar yakından takip ediliyor.

2 /12 2000 ve 2008 yılları arasında ilk defa sigortalı işe başlayan milyonlarca kişi için EYT ve kademeli erken emeklilik umutları yeşeriyor! Son gelişmelere göre, bu tarihler arasında sigortalı olanlar için prim ve yıl şartlarını içeren yeni bir düzenleme masada. Kadınlar için emeklilik yaşı 58, erkekler için 60 olarak belirlenmiştir.

3 /12 Prim gün sayısı ise 7000 gündür. 2000-2008 yılları arasında SGK girişi olanlar, kısmi emeklilik şartlarından yararlanabilir. Bu dönemde sigortalı olan kişiler, prim gün sayısı ve yaş koşullarını sağladıkları takdirde kısmi emeklilik hakkına sahip olabilirler. Özellikle kısmi emeklilik, tam emeklilik şartlarını sağlayamayanlar için alternatif bir seçenek sunmaktadır. 2000-2008 yılları arasında SGK sigorta girişi yapan kişilerin emeklilik şartlarını belirlemek için aşağıdaki adımları izlemek önemlidir.

4 /12 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) girişi olanlar için emeklilik şartları, önceki ve sonraki dönemlere kıyasla kademeli bir geçiş sürecine tabi tutulmuştur. Bu dönem, Türkiye'de emeklilik yaşının ve prim gün sayısının artırıldığı önemli bir dönemi kapsar. 1999 yılında yapılan sosyal güvenlik reformu ile emeklilik şartları sıkılaştırılmış ve 2008 yılında yapılan düzenlemelerle yeni bir yapılandırma getirilmiştir.

5 /12 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin emeklilik sistemi için köklü değişiklikler olacağını duyurmuştu.

6 /12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre kademeli emeklilik sistemi ile 2000-2008 arası SGK girişi olan vatandaşlara erken emeklilik imkanı tanınacak nokta erken emeklilik ile ilgili yeni detaylar da belli oldu. Peki kademeli emeklilik kimleri kapsıyor, şartları neler? Kimler erken emekli olabilecek?

7 /12 EYT sonrasında, 5 milyonu aşkın 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı emekli oldu. Prim gününü dolduramayanlar ise borçlanma formülü ile emeklilik hakkı kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında,

8 /12 Sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler.

9 /12 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlara erken emeklilik var mı? EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar için yeni emeklilik reformu beklentisi kamuoyunda söz konusu. Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde EYT düzenlemesi sonrasında güncellenen prim-yaş listesine göre 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar erken emekli olabilecekler.

10 /12 Sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde,

11 /12 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söylemişti. Ancak kademeli emeklilik bekleyenler yeni düzenlemenin Meclis'ten geçeceğine ilişkin umutlarını sürdürüyor.