2025 yılına günler kala emekliler, maaşlarının hangi tarihlerde hesaplarına yatacağını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklileri için her ay belirlenen ödeme günleri kapsamında, maaşlar düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri, kimlik numarasının son hanesine göre her ayın 17’sinden 26’sına kadar olan süreçte tamamlanıyor. Peki Aralık ayında emekli maaşları hangi gün yatacak?

1 /8 Yeni yıla yaklaşırken emekliler, 2025 yılı maaş ödeme takviminde bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Her ay düzenli olarak maaş alan SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme tarihleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor. Ancak resmi tatiller ve özel günler ödeme takvimini etkileyebiliyor.

2 /8 Türkiye'de 16 milyonu aşkın emekli yeni yılda alacakları zammı merak ediyor. Bir yanda SSK ve Bağkur emeklisi aylık enflasyon oranlarına göre alacakları maaş zamlarını hesaplarken diğer yanda ise yeni yılda emekli maaşı ödeme takviminde yeni yıl ödeme herhangi bir değişiklik olup olmadığını araştırıyor.

3 /8 2025 EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN? Yeni yılda da emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılacak. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

4 /8 SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

5 /8 4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

6 /8 4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

7 /8 Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar. Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,