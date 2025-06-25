2025 GSB yaz gençlik kampları ve yaz kursları ne zaman başlayacak? Eğitim ve etkinlik takvimi belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her sene düzenlenen GSB Yaz Gençlik Kampları ve yaz kursları için geri sayım başladı. Türkiye genelinde ücretsiz olarak sunulacak etkinlikler, gençlerin yaz tatiline neşe katacak. Peki, yaz gençlik kampları ne zaman başlayacak? GSB Spor Okulları bu yıl hangi yaş grubuna hitap ediyor?

1 /6 Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın her yıl büyük ilgi gören yaz dönemi etkinlikleri için geri sayım başladı. Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlerin merakla beklediği GSB Yaz Gençlik Kampları ve GSB Spor Okulları, bu yıl da dopdolu bir içerikle katılımcılarını bekliyor.

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GSB YAZ GENÇLİK KAMPLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2025 yılı GSB Yaz Gençlik Kampları 2 Temmuz'da başlıyor. GSB kampları; doğa yürüyüşleri, kültürel geziler, sportif faaliyetler ve sosyal etkinliklerle gençlerin yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmesini amaçlıyor.





3 /6 Kamplar; 12-25 yaş arası gençlere ücretsiz olarak sunuluyor. Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek giderleri tamamen GSB tarafından karşılanıyor. Gençler, başvurularını e-Devlet üzerinden GSB Gençlik Kampları ekranı aracılığıyla yapabiliyor.

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GSB YAZ KURSLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları, 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü yaz döneminde başlıyor. “Yaza Hareketli Giriyoruz” sloganıyla duyurulan bu projeler, çocuk ve gençlerin yaz tatilinde sporla iç içe olmalarını hedefliyor. Bu kapsamda 81 ildeki spor tesislerinde verilecek olan kurslar, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Etkinlikleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek.





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KİMLER GSB SPOR OKULLARINA KATILABİLİR? GSB Spor Okulları, 3-18 yaş arası çocuk ve gençlere hitap ediyor. Alanında uzman antrenörler eşliğinde verilen eğitimlerde, katılımcılar yeteneklerini keşfederken aynı zamanda takım çalışması ve disiplin gibi sosyal beceriler de kazanıyor. Ayrıca, performansıyla öne çıkan gençler, Anadolu Yıldızlar Ligi, okul sporları ve spor kulüplerine yönlendirilerek sportif kariyerlerine profesyonel destek alabiliyor.



