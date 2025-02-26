2025 Şubat enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Mart ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak?

PİYASALAR GELECEK BİR HAFTADA AÇIKLANACAK VERİLERE ODAKLANACAK





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), gelecek bir hafta boyunca büyüme, işsizlik, enflasyon ve dış ticaret gibi kritik verileri kamuoyuna duyuracak.





AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, ocak ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri 27 Şubat'ta açıklanacak.





Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 artarak 21 milyar 226 milyon dolar, ithalat yüzde 11,3 artışla 30 milyar 413 milyon dolar olmuştu. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 37,7 artarak 6 milyar 671 milyon dolardan, 9 milyar 187 milyon dolara yükselmişti.