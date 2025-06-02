2025 TUS/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sorgulama ekranı ve güncel bilgiler

TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şu ana kadar ÖSYM tarafından tercih sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki yıllara bakıldığında, tercihlerin tamamlanmasının ardından 1 hafta içinde sonuçların erişime açıldığı görülüyor. Bu doğrultuda, 2025 TUS tercih sonuçlarının 1-5 Haziran tarihleri arasında duyurulması bekleniyor.



