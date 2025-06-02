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2025 TUS/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sorgulama ekranı ve güncel bilgiler

2025 TUS/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sorgulama ekranı ve güncel bilgiler

10:382/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/1) tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM’ye çevrildi. Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık alanlarını belirleyeceği tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. Peki, 2025 TUS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…


2025-TUS/1 TERCİH SÜRECİ TAMAMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2025 TUS/1 tercih işlemleri, 21-27 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Adaylar, sınavdan aldıkları puanlara göre istedikleri uzmanlık dallarını seçerek tercihlerini sistem üzerinden iletti.



TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şu ana kadar ÖSYM tarafından tercih sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki yıllara bakıldığında, tercihlerin tamamlanmasının ardından 1 hafta içinde sonuçların erişime açıldığı görülüyor. Bu doğrultuda, 2025 TUS tercih sonuçlarının 1-5 Haziran tarihleri arasında duyurulması bekleniyor.


TUS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Tercih sonuçları açıklandığında, adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Sorgulama işlemi için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

Adres: https://sonuc.osym.gov.tr

Giriş bilgileri: T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi


UZMANLIK EĞİTİMİNE GEÇİŞ SÜRECİ

Tercih sonuçlarına göre yerleştirme işlemleri tamamlanan adaylar, yerleştikleri uzmanlık branşlarında eğitimlerine başlayacak. Süreçle ilgili detaylı bilgilendirme ve gerekli belgeler, yerleştirme sonuçlarının ardından duyurulacak.


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