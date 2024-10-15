Memur maaş zamlarıyla kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık aylığı, engelli aylığı ve evde bakım desteği ödemelerinde de artış gerçekleşiyor. Yeni yılda yapılacak Ocak ayı zammı ile 65 yaş aylığı olarak da bilinen yaşlılık maaşları güncellenecek. 2025 yaşlılık maaşlarında artış olacak. Peki, 2025 Ocak ayı yaşlılık maaşına ne kadar zam yapılacak? Güncel yaşlılık maaşı miktarı kaç TL? İşte konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler...
Geçtiğimiz Temmuz ayının sonunda 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte birçok vergi, maaş vb. ücretlerde değişikliğe gidilmesiyle birlikte 2024 yaşlılık maaşı ücreti de değişti. 65 yaş aylığı ücretlerine Temmuz ayında zam yapıldı. Şimdi gözler 2025 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranı ile değişecek yeni yaşlılık maaşı tutarına çevrildi.
65 yaş aylığı ne kadar?
Zam sonrası önceki aylarda 3504,84 TL olarak ödenen 65 yaş aylığı, yapılan zamla birlikte 4180,6 TL'ye yükseldi.
Yaşlılık maaşı ne zaman ödenir?
İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.
2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmekte.
YAŞLILIK AYLIĞI KİMLER ALABİLİR?
* 65 yaşını doldurmuş olan,
* Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,
* Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,
* 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.
GÖZLER 2025 MAAŞ ZAM ORANLARINA ÇEVRİLDİ
Milyonlarca işçi, memur ve emekli maaş zamları için ocak ayına odaklandı. Memur, memur emeklileri ve işçi emeklileri, 6 aylık zam oranı neticesinde zam alıyor. Eylül ile birlikte üç aylık enflasyon ortaya çıktı. Buna göre temmuz, ağustos ve eylül ayında toplam enflasyon yüzde 8,92 olarak kaydedildi.
ENFLASYON FARKI VERİLECEK Mİ?
Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı elde edecekler.
Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.
Memurlar, enflasyon henüz yüzde 10'luk dilimi aşmadığı için fark almaya hak kazanamadı.
2025 MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?
Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.
2025 YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak ayı memur maaşlarına yapılacak maaş zam oranının belirlenmesiyle 65 yaş aylığı /yaşlılık maaşlarına da yapılacak zam oranı netleşecek.