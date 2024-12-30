Öğretmen ataması olacak mı, atamalar nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atama bekleyen öğretmenlere müjdeyi duyurdu. Bakan Tekin, “Bütçe geçti. 2024 KPSS’ye giren öğretmen arkadaşlarımız için kadro dağılımlarını yapıldıktan sonra alıma çıkacağız.” dedi. Peki öğretmen ataması nasıl yapılacak, KPSS ile öğretmen ataması sona mı erdi? Atamalar Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile mi olacak?

1 /5 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sabancı Öğretmen Evi’nde gazetecilerle bir araya geldi. 2024 yılının değerlendirmesini yapan Tekin, 2025’te hayata geçirecekleri projeler hakkında da bilgi verdi. Tekin’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

2 /5 2025’te öğretmen ataması olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni öğretmen atamalarına ilişkin de müjdeyi verdi. Bakan Yusuf Tekin, “Bütçe geçti. 2024 KPSS’ye giren öğretmen arkadaşlarımız için kadro dağılımlarını yapıldıktan sonra alıma çıkacağız. Öğretmen Akademi henüz yürürlüğe girmedi. Bize kaç kadro verilirse atamaları mevcut prosedüre göre yapacağız.” dedi.

3 /5 KPSS ile öğretmen ataması sona mı erdi? Bakan Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2024 KPSS ile mevcut atama prosedürlerinin devam edeceğini belirten Tekin, 2025’te ise KPSS yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) adıyla yeni bir sınav sisteminin devreye gireceğini duyurdu.

4 /5 AGS’nin Özellikleri: Akademi Giriş Sınavı, Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanan programları içerecek ve test odaklı KPSS’den farklı bir yapıya sahip olacak. Akademi Eğitimi: AGS’yi geçen öğretmen adayları, Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim alacak ve ardından istihdam edilecek.