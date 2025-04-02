2100 yılında Türkiye'nin nüfusu ne kadar olacak? En fazla nüfusa sahip olacak ülke açıklandı

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı, 2100 yılına yönelik küresel nüfus tahminlerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, dünya nüfusunun dengesi değişirken, bazı ülkeler hızlı bir şekilde büyümeye devam edecek. Peki, Türkiye'nin nüfusu 2100 yılında kaç olacak? Küresel ölçekte ise Hindistan, Nijerya ve Çin gibi ülkeler listenin üst sıralarında yer alacak. 2100 yılına ilişkin öngörülen nüfus sıralaması ve detaylar için açıklanan raporlar yakından takip ediliyor.

1 /21 Birleşmiş Milletler'in projeksiyonlarına göre, 2100 yılında dünya nüfusunun yaklaşık 10,4 milyara ulaşması bekleniyor. 1950 yılında 2,5 milyar olan dünya nüfusu, 2024 itibarıyla 8 milyarı aşarak önemli bir eşiği geçti. Ancak nüfus artış hızının yavaşlamasıyla birlikte, 21. yüzyılın sonlarına doğru büyümenin duraklaması öngörülüyor.

2 /21 1) HİNDİSTAN | 1.5 MİLYAR Mevcut Nüfus: 1.4 milyar

3 /21 2) ÇİN | 771 MİLYON Mevcut Nüfus: 1.4 milyar

4 /21 3) NİJERYA | 545 MİLYON Mevcut Nüfus: 229.7 milyon

5 /21 4) PAKİSTAN | 486 MİLYON Mevcut Nüfus: 241.4 milyon

6 /21 5) DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ | 430 MİLYON Mevcut Nüfus: 106 milyon

7 /21 6) ABD | 393 MİLYON Mevcut Nüfus: 336 milyon

8 /21 7) ETİYOPYA | 323 MİLYON Mevcut Nüfus: 130 milyon

9 /21 8) ENDONEZYA | 297 MİLYON Mevcut Nüfus: 280 milyon

10 /21 9) TANZANYA | 243 MİLYON Mevcut Nüfus: 69.6 milyon

11 /21 10) MISIR | 205 MİLYON Mevcut Nüfus: 112.7 milyon

12 /21 11) BREZİLYA | 180 MİLYON Mevcut Nüfus: 217.7 milyon

13 /21 12) FİLİPİNLER | 180 MİLYON Mevcut Nüfus: 111 milyon

14 /21 13) BANGLDEŞ | 176 MİLYON Mevcut Nüfus: 174.4 milyon

15 /21 14) SUDAN | 141 MİLYON Mevcut Nüfus: 49.5 milyon

16 /21 15) ANGOLA | 132.5 MİLYON Mevcut Nüfus: 37.9 milyon

17 /21 16) UGANDA | 131 MİLYON Mevcut Nüfus: 50 milyon

18 /21 17) MEKSİKA | 116 MİLYON Mevcut Nüfus: 129.5 milyon

19 /21 18) KENYA | 112.4 MİLYON Mevcut Nüfus: 56.3 milyon

20 /21 19) RUSYA | 112 MİLYON Mevcut Nüfus: 146 milyon