Altın fiyatları zirveyi gördü! Canlı altın fiyatları 14 Mart 2025 takip ediliyor. Gram altın fiyatı 3 bin 526 lirayı görerek rekor kırdı. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı 5 bin 810 liraya yükseldi. Peki, 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar oldu? 14 Mart Cuma güncel altın fiyatları haberimizde.

1 /4 ALTIN ZİRVEYİ GÖRDÜ

Gram altın fiyatı yeni güne yükselişle başladı.

Altının gramı 3 bin 526 liradan işlem gördü. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 değer kazanarak 3 bin 511 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 sıralarında yüzde 0,1 artışla yeni bir rekorla 3 bin 520 liraya yükseldi.





2 /4 ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 810 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 150 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün 2 bin 989,1 dolar seviyelerini görerek rekor tazelerken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 987 dolar seviyesinde işlem görüyor.



3 /4 22 Ayar Bilezik Gram/TL Ne Kadar?

Alış: 3,192.06 Satış: 3,194.61

