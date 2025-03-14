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Altın yükseldi! 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar oldu?

Altın yükseldi! 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar oldu?

12:2914/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Altın fiyatları zirveyi gördü! Canlı altın fiyatları 14 Mart 2025 takip ediliyor. Gram altın fiyatı 3 bin 526 lirayı görerek rekor kırdı. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı 5 bin 810 liraya yükseldi. Peki, 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar oldu? 14 Mart Cuma güncel altın fiyatları haberimizde.

ALTIN ZİRVEYİ GÖRDÜ


Gram altın fiyatı yeni güne yükselişle başladı.


Altının gramı 3 bin 526 liradan işlem gördü.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 değer kazanarak 3 bin 511 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 sıralarında yüzde 0,1 artışla yeni bir rekorla 3 bin 520 liraya yükseldi.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?


Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 810 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 150 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün 2 bin 989,1 dolar seviyelerini görerek rekor tazelerken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 987 dolar seviyesinde işlem görüyor.


22 Ayar Bilezik Gram/TL Ne Kadar?


Alış: 3,192.06

Satış: 3,194.61


KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI 14 ŞUBAT 2025

Kapalıçarşı'da gram altın 3527 liradan alınırken 3570 liradan satılıyor.

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