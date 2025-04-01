3600 ek gösterge düzenlemesi ile maaş miktarları artacak! Birinci derece memura yeni haklar...

Kamu çalışanlarının uzun süredir gündeminde olan 3600 ek gösterge düzenlemesi, Meclis’te ele alınmayı bekliyor. Özellikle birinci dereceye ulaşmış ve 25 yıl hizmet süresini doldurmuş memurları yakından ilgilendiren bu düzenleme, maaş ve emeklilik haklarında önemli değişiklikler getirecek. Memurlar, haklarını iyileştirecek bu kritik adımla ilgili gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ediyor.
Memurların yıllardır beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ele alınmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra, Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e indirilmesi, ev hanımlarına yönelik prim desteği ve taşeron işçilere kadro verilmesi gibi önemli düzenlemeler de torba yasa kapsamında değerlendiriliyor. Birinci dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek gösterge hakkının tanınması için çalışmalar hızla sürerken, bu reformların birçok kesim için önemli iyileştirmeler sağlaması bekleniyor.
3600 ek gösterge torba yasa düzenlemesi için gözler Çalışma Bakanlığı’na çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 3600 ek göstergeye ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yasalaşacak olan 3600 ek gösterge için Türkiye Büyük Millet Meclis’nde ele alınıp, milletvekillerinin oylarıyla TBMM’den geçmesi bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, ek gösterge kapsamı genişleyecek mi, 3600 ek gösterge torba yasada var mı?
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık.
Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi bekleniyor.
3600 ek gösterge torba yasada var mı?
Meclis yeni yasama yılına 1 Ekim’de başladı. Meclis gündeminde torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.
3600 Ek Gösterge Ne Zaman Yasalaşacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 3600 ek gösterge düzenlemesi, yeni yasama döneminde mecliste ele alınacak.
Bu düzenleme ile birlikte memur maaşlarında önemli artışlar bekleniyor. 30 yıllık hizmet süresini tamamlayan memurların maaşlarına 4.500 TL, emeklilik ikramiyelerine ise 150.000 TL ekleme yapılması bekleniyor.