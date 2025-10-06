3600 ek gösterge maaş listesini baştan sona değiştirecek! 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak?

Uzun süredir kamu çalışanlarının gündeminde yer alan 3600 ek gösterge düzenlemesi, Meclis’e taşınıyor. Birinci dereceye yükselmiş ve 25 yıl hizmet süresini doldurmuş memurları kapsaması beklenen düzenleme, hem maaşlarda hem de emekli ikramiyelerinde ciddi artışlar getirecek. Yasa tasarısının yakın zamanda Meclis’te görüşülerek yasalaşması bekleniyor. İşte düzenlemenin kapsamı ve detaylar…
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık.
Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz." Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi bekleniyor.
3600 ek gösterge torba yasada var mı?
Meclis yeni yasama yılına 1 Ekim’de başladı. Meclis gündeminde torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.
3600 Ek Gösterge Ne Zaman Yasalaşacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 3600 ek gösterge düzenlemesi, yeni yasama döneminde mecliste ele alınacak.
Bu düzenleme ile birlikte memur maaşlarında önemli artışlar bekleniyor. 30 yıllık hizmet süresini tamamlayan memurların maaşlarına 4.500 TL, emeklilik ikramiyelerine ise 150.000 TL ekleme yapılması bekleniyor.