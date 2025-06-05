4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU: 2025 5 aylık enflasyon farkı ile emekli maaş zammı ne kadar olacak?

SSK ve Bağkur emeklileri için gözler TÜİK’ten gelecek son enflasyon verisine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı 5. enflasyon oranıyla birlikte maaş zamlarının seyri de netleşmeye başlayacak. 5 aylık fark kesinleşirken, şimdi ise Temmuz zammı için yeni hesaplamalar gündemde. Peki, emekli maaşları ne kadar artacak? En düşük emekli maaşı hangi seviyeye ulaşacak?
Yeni maaş zammı için geri sayım başladı! TÜİK’in açıklayacağı 5. enflasyon verisiyle birlikte emeklilerin alacağı Temmuz zammında önemli bir eşik aşılacak. Şimdiye kadar açıklanan verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için 5 aylık zam farkı netleşti. Gözler artık 6 aylık toplam enflasyona çevrildi. Peki, emekliye ne kadar zam yapılacak?
MAYIS AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU
2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Tahminler doğrultusunda 5 aylık enflasyon farkı ile beraber en düşük emekli maaşı 14 469 liradan yüzde 15,10 zamla 16 bin 653 liraya kadar yükselecek.
Toplam enflasyon: Yüzde 15.10
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 8.58
7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
Toplam kümülatif zam: Yüzde 14.01
Öte yandan haziran ayı için enflasyon tahmin yüzde 1,70 olarak açıklandı. Tüm tahminlerin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon oranları şu şekilde olacak:
Ocak: 5.03
Şubat: 2.27
Mart: 2.46
Nisan: 3
Mayıs: 2,2
Haziran: 1,70
Bu rakamlara göre 6 aylık enflasyon farkı için yapılan hesaplama da değişecek.
Toplam enflasyon: %17,82
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde %11.16
7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
Toplam kümülatif zam: Yüzde %16.72