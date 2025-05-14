4D İŞÇİ TOPLU SÖZLEŞME 2025 SON DAKİKA! Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Kamu işçilerinin maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirleyecek toplu sözleşme süreci hız kazandı. Yaklaşık 600 bin çalışanı ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için taraflar yeniden bir araya geldi. İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri ile kamu işverenini temsilen TÜHİS arasında yürütülen pazarlık süreci devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da görüşmelere dair dikkat çeken mesajlar verdi. Gözler şimdi, kamu işçisinin alacağı zam oranına çevrilmiş durumda.
Kamu kurumlarında görev yapan işçilerin maaşlarını belirleyecek yeni dönem toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan süreçte, hükümet ile işçi konfederasyonları arasında müzakere trafiği hızlandı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsilcileriyle kamu işveren heyeti TÜHİS’in gerçekleştirdiği son toplantının ardından gözler zam teklifine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da süreci yakından takip ederken, taraflar arasında denge arayışı sürüyor.
KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 GELİŞMESİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Genel Kurul’u öncesinde gazetecilerin sorularına cevap verdi.
Işıkhan yavaş yavaş sürecin sonuna geldiğini vurgulayarak işveren kesiminin yapacağı teklife dikkat çekti. Bakan açıklamasında “Çok uzun bir zaman almayacak, işveren kesimi teklifini yapacak. İşçi kesimi bunun üzerine müzakerelerde bulunacak. Kısa sürede inşallah bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz. ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinatör konumunda olduğunun altını çizen ışıkhan “ Birlikte çalışarak, uzlaşarak masadan kalkmayı düşünüyoruz, oraya doğru da gidiyoruz. “ dedi.
“ÜCRET NOKTASINA HENÜZ GELİNMEDİ”
Müzakereler devam ettiği için ücret noktasına daha gelinmediğini belirten Bakan Işıkhan “ O aşamaya gelindiği zaman teklifler yapılacak, ondan sonra da uzlaşmayla başarıyla, kamu dengesini gözeterek, kamu ve bütçe disiplininden sapmayarak hem de kamu işçilerimize gerekli desteği vererek bu süreci tamamlayacağımıza önceki yıllarda olduğu gibi inanıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.