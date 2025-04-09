5 BİN TL ÇOCUK YARDIMI BAŞVURU EKRANI: Çocuk yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte başvuru şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk sahibi olan ailelere yönelik doğum yardımı ödemelerini başlattı. Başvuru süreci e-Devlet üzerinden veya il müdürlükleri ile sosyal hizmet merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Şart aranmaksızın yapılan ödemelerde çocuk sayısı belirleyici oluyor. Bakanlık, birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL destek sağlarken, ikinci ve sonraki çocuklar için 60 aya kadar sürebilecek yeni yardım modellerini de devreye alıyor. İşte doğum yardımı başvuru ekranı ve merak edilen ayrıntılar…

1 /6 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında çocuk sahibi ailelere yönelik yeni doğum parası desteğini hayata geçirdi. Her çocuk için aylık olarak ödenecek doğum yardımı, başvuru tarihinden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Aile yılı dolayısıyla uygulamaya alınan bu destekle, Türkiye’de azalan genç nüfus oranının artırılması hedefleniyor. İşte, başvuru süreci ve 2025 doğum parası detayları…

2 /6 DOĞUM PARASI NE KADAR 2025? Doğum yardımı 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak. Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.

3 /6 DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Azalan genç nüfusun artırılması için başlatılan doğum yardımı uygulamasına başvurular e-Devlet üzeriden alınabildiği gibi e-Devlet'ten yapamanaylar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine de yapabilir.

4 /6 Başvurular, doğumun yapıldığı ilçe nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” doldurulması ve imzalanması ardından, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.

5 /6 Doğum parası için herhangi şart aranmıyor. Uygulamayla; 1 Ocak 2025'ten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11 bin 500 lira ödeme yapılacak.