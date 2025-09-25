Yeni Şafak
5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! - 1.800 gün primle 7200 günle emekli olunacak! 1999 öncesi için prim şartı...

10:3125/09/2025, Perşembe
Milyonlarca esnafın uzun süredir beklediği erken emeklilik düzenlemesi için süreç başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur’lulara yönelik çalışmanın resmi olarak başlatıldığını duyurdu. Peki, düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?

Bağ-Kur’lulara erken emeklilik kapısını açacak düzenleme için çalışmalar hız kazandı. Bakan Vedat Işıkhan, beklenen düzenlemenin resmen start aldığını açıkladı. Şimdi ise en çok merak edilen soru: Düzenleme ne zaman uygulanmaya başlayacak?

BAĞ-KUR PRİM DÜZENLEMESİ 2026’DA TAMAMLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim eşitleme çalışmasının Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütüleceğini açıkladı. Bakan Işıkhan, sürecin 2026’nın ilk yarısında tamamlanmasını hedeflediklerini belirterek, “Esnafın tümü mü yoksa küçük esnaf mı bu kapsama alınmalı, bunun üzerinde çalışacağız. Bağ-Kur’luların prim ödeme konusunda zorlandığını görüyoruz. Prim tahsilat oranı düşük. 2026’nın ilk ya da ikinci çeyreğinde bu düzenlemeyi nihayete erdirmeyi planlıyoruz” dedi.

5 YIL ERKEN EMEKLİLİK İMKÂNI

SGK verilerine göre, isteğe bağlı sigortalılar hariç yaklaşık 3 milyon Bağ-Kur’lu bulunuyor. SSK ile Bağ-Kur prim günlerinin eşitlenmesi halinde, Bağ-Kur’lular için 9 bin olan prim gün şartı 7 bin 200’e düşecek. Böylece küçük esnaf 5 yıl erken emekli olabilecek. Düzenleme ile berber, kuaför, bakkal, ayakkabı tamircisi gibi meslek gruplarının yararlanması bekleniyor.

YAŞ ŞARTINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Düzenleme ile sadece prim gün şartı düşecek. Yaş koşulunda ise değişiklik öngörülmüyor. Buna göre 7 bin 200 günü dolduran Bağ-Kur’lular kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşında emekli olabilecek.

KÜÇÜK ESNAF KAPSAMI NETLEŞECEK

Kapsama kimlerin dahil olacağı kanun teklifinde şekillenecek. Küçük esnaf sayısının 1 milyonu aştığı bilinirken, 10-15 arası çalışanı olan işletmelerin de düzenlemeden yararlanabileceği konuşuluyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR YARARLANAMAYACAK

Bağ-Kur statüsünde yer alan isteğe bağlı sigortalılar ise bu düzenlemenin dışında kalacak.

#Erken emeklilik
#emeklilik şartları
#Emeklilik prim şartı
