5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! - 1.800 gün primle 7200 günle emekli olunacak! 1999 öncesi için prim şartı...

BAĞ-KUR PRİM DÜZENLEMESİ 2026’DA TAMAMLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim eşitleme çalışmasının Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütüleceğini açıkladı. Bakan Işıkhan, sürecin 2026’nın ilk yarısında tamamlanmasını hedeflediklerini belirterek, “Esnafın tümü mü yoksa küçük esnaf mı bu kapsama alınmalı, bunun üzerinde çalışacağız. Bağ-Kur’luların prim ödeme konusunda zorlandığını görüyoruz. Prim tahsilat oranı düşük. 2026’nın ilk ya da ikinci çeyreğinde bu düzenlemeyi nihayete erdirmeyi planlıyoruz” dedi.