Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, birçok bölgede kar yağışına neden oldu. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hayatı zorlaştırırken, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Gece saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni kar kütlelerinin birçok il ve ilçede beyaz örtü oluşturması bekleniyor. Peki, 6 Şubat Perşembe günü okullar tatil mi? İşte detaylar…