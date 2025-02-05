Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgası, birçok ilde kar yağışına neden oldu. Özellikle yüksek ve iç kesimlerde yoğun şekilde hissedilen kar yağışı sonrası, öğrenci ve veliler gözlerini valiliklerden gelecek tatil açıklamalarına çevirdi. 6 Şubat 2025 Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı merak edilirken, bazı illerde resmi duyurular geldi. İşte detaylar…
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, birçok bölgede kar yağışına neden oldu. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hayatı zorlaştırırken, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Gece saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni kar kütlelerinin birçok il ve ilçede beyaz örtü oluşturması bekleniyor. Peki, 6 Şubat Perşembe günü okullar tatil mi? İşte detaylar…
6 ŞUBAT PERŞEMBE (YARIN) KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER!
Dün akşam saatlerinde birçok il ve ilçede etkili olmaya başlayan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle bugün bazı il ve ilçelerde eğitim ve öğretime ara verildi. 6 Şubat Perşembe günü için ise henüz bir tatil açıklaması gelmedi.
5 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER
KONYA Hadim ve Güneysınır ilçelerinde taşımalı eğitim öğrencileri için 1 gün süre ile okullar tatil edildi.
NEVŞEHİR il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.
GİRESUN Alucra ilçesinde tüm okullarda Şebinkarahisar ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullara 1 gün süre ile ara verildi.
SAKARYA Hendek ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniye bazı mahallelerde eğitim ve öğretime 2 gün süre ile ara verildi.
MARMARA BÖLGESİNE UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda etkisini arttırması beklenen kar, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli, yüksek kesimlerde yer yer yoğun olacak.
Ulaşımda buzlanmaya bağlı aksamalar ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.