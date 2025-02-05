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6 Şubat Sivas ve Kayseri'de kar tatili var mı? Sivas ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Son dakika tatil haberleri

6 Şubat Sivas ve Kayseri'de kar tatili var mı? Sivas ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Son dakika tatil haberleri

17:035/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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"6 Şubat Sivas ve Kayseri'de kar tatili var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sivas’ta etkili olan kar yağışı özellikle Suşehri ve Akıncılar ilçelerinde yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Kar nedeniyle öğrenciler ve veliler, Sivas Valiliği’nden gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Sivas genelinde devam eden kar yağışının ardından, 6 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Sivas’ta okullar tatil mi? İşte detaylar…

"6 Şubat Sivas ve Kayseri'de kar tatili var mı? Sivas ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Beyaz örtü sebebiyle ulaşımda sorunlar meydana geldi. Peki, yarın 6 Şubat Perşembe Sivas'ta okullar tatil mi? İşte, ayrıntılar...

6 ŞUBAT 2025 YARIN SİVAS VE KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle kar tatili beklentisi oluştu. Sivas Valiliği'nden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Sivas ve Kayseri'de yarın okullarda kar tatili olması durumunda Valilik açıklaması haberimize eklenecek.

SİVAS'IN İLÇELERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Sivas'ın Suşehri ve Akıncılar ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Suşehri Belediyesi ekipleri, kar yağışının ardından ilçede temizlik çalışması başlattı.

İlçede 26 personel, 4 kepçe, 1 greyder, 2 tuzlama aracıyla kar temizleme çalışması yapılıyor.

İlçede etkili olan kar yağışının ardından Akıncılar Belediyesi ekipleri, kar temizleme çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçedeki 8 mahallede yol açma çalışmalarını iş makinesi yardımıyla yaptıklarını söyledi.

#Sivas
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