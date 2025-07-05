EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAM ORANLARI AÇIKLANDI!

Memur ve emeklilerin zamlı aylıkları bugün belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte yeni zamlı maaşlar da netleşti.

TÜİK, milyonlarca emekli ve memurun zam oranını belirleyecek haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayında alacağı zam yüzde 16,67 oldu. Memurlara gelecek olan zam oranı ise yüzde 15,57 oldu.



