65 yaş aylığı Temmuz 2025 zammı belli oldu. Memur ve emekli maaşlarının zamlandığı dönemlerde 65 yaş aylığında da artış yapılıyor. Bugün milyonlarca memur ve emekliyle birlikte 65 yaş aylığı alan vatandaşların da maaşında artış yapıldı. Aylığı alan hak sahipleri "Zamlı (Yaşlılık maaşı) 65 yaş aylığına ne kadar zam yapıldı? 65 yaş aylığı kaç TL oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAM ORANLARI AÇIKLANDI!
Memur ve emeklilerin zamlı aylıkları bugün belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte yeni zamlı maaşlar da netleşti.
TÜİK, milyonlarca emekli ve memurun zam oranını belirleyecek haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayında alacağı zam yüzde 16,67 oldu. Memurlara gelecek olan zam oranı ise yüzde 15,57 oldu.
2025 TEMMUZ'DA 65 YAŞ AYLIĞI (YAŞLILIK MAAŞI) NE KADAR OLACAK?
Memur maaşlarına gelen yüzde 15,57 oranında zamma göre 65 yaş aylığı, 4.664,19 TL’den 5.390,40 TL’ye yükseldi.
YAŞLILIK AYLIĞI KİMLER ALABİLİR?
* 65 yaşını doldurmuş olan,
* Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,
* Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,
* 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.
YAŞLI MAAŞI AYIN KAÇINDA ÖDENİYOR?
Ödemeler vatandaşın doğum yılının son rakamına göre yapılmaktadır. Doğum yılının son rakamı: 0 ve 5 olanlar 5'inde, 1 ve 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde, 3 ve 8 olanlar 8'inde ve 4 ve 9 olanlar 9'unda ödeme alır.