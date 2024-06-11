"9. yargı paketi onaylandı mı, ne zaman Meclis'ten geçecek, içeriği neler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir süredir Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları gerçekleşen ve casuslukla ilgili yeni suçu da içeren 9. Yargı Paketi bu hafta Meclis'e sunulacak. Teklifte cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler yer alacak. Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen ve yargı alanında çeşitli düzenlemeleri içeren kanun teklifinde ayrıca hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim hakkının kapsamı genişletilecek. Peki, 9. yargı paketi onaylandı mı, ne zaman Meclis'ten geçecek, içeriği neler?

1 / 7 "9. yargı paketi onaylandı mı, ne zaman Meclis'ten geçecek, içeriği neler? 9. Yargı Paketi maddeleri neler?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nda ele alınan 9. Yargı Paketi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "9'uncu Yargı Paketimiz hâlihazırda Meclisimizin gündemindedir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağladık." demişti. Gelen son bilgiye göre yeni yargı paketi olarak da bilinen 9. Yargı Paketi bu hafta Meclis'e gönderilecek.

2 / 7 9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'TEN GEÇECEK? Öğretmenlere yönelik şiddeti önlemeye ilişkin kanun teklifi ile 9'uncu Yargı Paketi'nin de bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Teklifte cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler yer alacak. Casusluk faaliyetleri ile etkin mücadele için Türk Ceza Kanunu'na yeni madde eklenecek.

3 / 7 9. YARGI PAKETİ SON DURUM 4 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Erdoğan, 8'inci Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık. 9'uncu Yargı Paketimiz hâlihazırda Meclisimizin gündemindedir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağladık. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk mekanizmasıyla son bir yıllık süreçte 1 milyon 340 bine yakın uyuşmazlık çözüme kavuşturuldu. Son bir yılda uzlaştırma kapsamında 324 bin 744, seri muhakeme usulü kapsamında 141 bin 243 ve basit yargılama usulü kapsamında 256 bin 826 dosya hızlı bir şekilde sonuçlandırılmıştır” diye konuştu.

4 / 7 9. YARGI PAKETİ NEDİR? 23 farklı kanun, 3 kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme içeren 60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi'nin çalışmaları sürüyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yeni yargı paketinde yer alacak. Pakette, hak arama hürriyetinin daha etkin şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler bulunuyor.

5 / 7 Meclis’in öncelikli başlıkları arasında taşınması ruhsat gerektiren silahların yasadışı kullanımını engelleyen ve birinci sınıf emniyet müdürlerinin emeklilik yaşını 55’ten 65’e yükselten yasa teklifi ile kamuda sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif, 9. Yargı Paketi, kripto varlıklar, turist rehberleri ve yol geçiş ücretleri, seyir güveliği ile gemi bağlama ücretlerini yeniden ele alacak teklifler yer alıyor.

6 / 7 9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ NE? İnfaz kanununda bugüne kadar çok sayıda değişiklik yapıldığını hatırlatan Bakan Tunç, cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları daha önce de açıkladıklarını dile getirdi. Bakan Tunç, hükümlülerin topluma kazandırılmasının önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi: