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A101 22 Mayıs 2025 kataloğu: Hangi aktüel ürünler indirimde? Tiny house, karavan, elektrikli moped, derin dondurucu geldi

A101 22 Mayıs 2025 kataloğu: Hangi aktüel ürünler indirimde? Tiny house, karavan, elektrikli moped, derin dondurucu geldi

10:1822/05/2025, Thursday
G: 22/05/2025, Thursday
Yeni Şafak
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<p>A101 aktüel ürünler kataloğu</p>
A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta merakla bekleniyor. A101'e bu hafta neler geliyor sorusunun yanıtı, indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için büyük önem taşıyor. Yeni A101 indirim ürünleri, hem ev ihtiyaçlarını hem de teknoloji ürünlerini cazip fiyatlarla sunuyor. A101'de bu Perşembe tiny house, karavan, elektrikli moped, derin dondurucu geldi. Peki A101 Aldın Aldın broşürü bu hafta neler sunuyor? İşte A101 bu hafta kataloğu 22 Mayıs 2025...

A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta merakla bekleniyor. A101’e bu hafta nelere geliyor sorusu, indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenlerin gündeminde. Gıda ürünlerinden elektronik eşyalara kadar birçok kategoride sürpriz indirimler sunan A101 indirim ürünleri, bütçe dostu alışverişin adresi oluyor. Haftalık güncellenen aktüel broşürle, avantajlı ürünleri ilk öğrenen siz olun! İşte, 22 Mayıs A101’in indirimleri.

A101 aktüel kataloğu 22 Mayıs indirimleri

6500 Flat Tiny House 475.000 TL

4.00 Çekme Karavan 299.000 TL

Webesten Taşınabilir Portatif Klima 26.999 TL

Samsung Smart Led TV 20.999 TL

FOBEM Whale TV 11.999 TL

ONVO Frameless Google TV 9.299 TL

Volta E1 Elektrikli Araç 229.990 TL

Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL

SEG 10 KG Çamaşır Makinesi 12.999 TL

6 Programlı Bulaşık Makinesi 9.999 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 15.999 TL

6 Çekmeceli Derin Dondurucu 13.499 TL

Şarjlı Saç Kesme Makinesi 499 TL

Çubuk El Blender 499 TLArzum Tost Makinesi 2.199 TL

Fakir Köz Türk Kahvesi Makinesi 999 TL

2'li Yastık Kılıfi 65 TL

Sofra Bezi 59,50 TL

Kilim 249 TL

Vidalama Seti 949 TL

Slim Organizer 169 TL

Darbeli Matkap 849 TL

Silikon Tabancası 199 TL

Katlanabilir Şarjlı Vidalama 459 TL

Avuç Taşlama 849 TL

3 Raflı Bebek ve Çocuk Odası Kitaplığı 699 TL

6 Çekmeceli Saklama Dolabı 1.499 TL

Çok Amaçlı Mutfak Rafı 999 TL

6'lı Su Bardağı 139 TL

Katlanır Lavabo Süzgeci 89 TL

4'lü Figürlü Saklama Kabı 49,50 TL

Oyuncak Hayvanlı Taşıyıcı Araç 139 TL

Oyuncak Beton Mikseri 379 TL

Oyuncak Dikey Süpürge 119 TL

Oyuncak Kum ve Su Oyunu 499 TL

Kontrollü Bisiklet Pony 999 TL

Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 9.999 TL

Zamanlayıcı Ayarlı Hayvan Mama Kabı 799 TL

Su Çeşmesi 999 TL

Evcil Hayvan Elektrikli Süpürgesi ve Tüy Kurutma Bakım Seti 3.299 TL

#A101
#A101 aktüel
#A101 Aktüel Ürünler Kataloğu
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