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A101 kataloğu 8 Mayıs Perşembe aktüel indirimi: Anneler gününe özel mutfak gereçleri, aksesuarlar, çiçek ve çeşitli hediyelik ürünler geliyor

A101 kataloğu 8 Mayıs Perşembe aktüel indirimi: Anneler gününe özel mutfak gereçleri, aksesuarlar, çiçek ve çeşitli hediyelik ürünler geliyor

08:538/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>A101 aktüel ürünler kataloğu</p>
A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta merakla bekleniyor. A101'e bu hafta neler geliyor sorusunun yanıtı, indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için büyük önem taşıyor. Yeni A101 indirim ürünleri, hem ev ihtiyaçlarını hem de teknoloji ürünlerini cazip fiyatlarla sunuyor. A101'de Anneler Günü’ne özel; mutfak gereçleri, tekstil ürünleri, aksesuarlar ve çiçek gibi çeşitli hediyelik ürünler de raflarda yer alacak.Peki 8 Mayıs 2025 Aldın Aldın kataloğunda hangi indirimler var? İşte, A101’in indirimleri…

A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta merakla bekleniyor. A101’e bu hafta nelere geliyor sorusu, indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenlerin gündeminde. Gıda ürünlerinden elektronik eşyalara kadar birçok kategoride sürpriz indirimler sunan A101 indirim ürünleri, bütçe dostu alışverişin adresi oluyor. Haftalık güncellenen aktüel broşürle, avantajlı ürünleri ilk öğrenen siz olun! İşte, 8 Mayıs A101’in indirimleri.

A101 aktüel kataloğu 8 Mayıs indirimleri

Toshiba 55' 4K UHD Android Tv 17.999 TL

Volta VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL

Onvo 40' FHD Frameless Android 13 Smart Led Tv 7.299 TL

Piranha Çantalı Retro Pikap 2.299 TL

Homend Stand Mikser 4.499 TL

Fakir Çay Makinesi 1.999 TL

Arzu Starbend Multi Blender Seti 2.399 TL

Homend Grilliant Inox Tost Makinesi 2.199 TL

Singer M1605 Dikiş Makinesi 4.499 TL


Sinbo Çok Amaçlı Pişirici 1.199 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL

Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Bask1ülü 599 TL

Pierre Cardin Elektrikli Katlanabilir Cezve 599 TL

Arzum OKKA Türk Kahvesi Makinesi 1.399 TL

Kiwi Buharlı Temizleyici 2.999 TL

Kiwi Aynalı Işıklı Kozmetik Dolabı 1.499 TL

Aprilla Saç Kurutma Makinesi 999 TL

Pierre Cardin Saç Düzleştirici 799 TL

Kütahya Porselen Yemek Tabağı 69,50 TL

Nehir Yemek Kaşığı / Çatalı 40 TL

Nehir Servis Gereçleri 145 TL

Nehir Çay Kaşığı 20 TL

Emaye Derin Tencere 330 TL

Emaye Bakraç 350 TL

Kütahya Porselen Servis Tabağı 89,50 TL

Bella Döküm Derin Tencere 720 TL

Çelik Çaydanlık 1.099 TL

Bella Döküm Basık Tencere 720 TL

Hascevher Kumsal 6 Parça Tencere Seti 1.199 TL

Paşabahçe Iconic Pasta Tabağı 35 TL

Paşabahçe Vanilla Kase 6'lı 189 TL

Paşabahçe Aurora Çay Bardağı 6'lı 149 TL

Renkli Oval Kase 50 TL

Renkli Cam Kase 50 TL

Altın Fileli Ayaklı Servis Tabağı 160 TL

Silikon Servis Gereçleri 99,50 TL

New Bone Ayaklı Porselen Fincan Takımı 345 TL

Pipetli Çelik Termos 689 TL

Rakle Desenli Kupa ve Mum Set 159 TL

Sunumluk Metal Tepsi 44,50 TL

Ahşap Saplı Kristal Sosluk Seti 99,50 TL

Kristal kurabiyelik 80 TL

Kristal Kahvaltılık Set 159 TL

Aynalı Makyaj Masası 1.999 TL

Takı Organizeri 449 TL

Nazar Boncuklu Çelik Takı Seti 149 TL

Seyahat Takı Kutusu 99,50 TL

Büyük Makyaj Organizeri 159 TL

Küçük Makyaj Organizeri 89 TL

Büyük Makyaj Organizeri 159 TL

Fiyonk Lastikli Toka 35 TL

İncili Mandal Toka 35 TL

Desenli Makyaj Çantası 69,50 TL

Kadın Metal Kol Saati 349 TL

Kozmetik Organizeri 589 TL

Çift Kişilik Baskılı Pike Takımı 799 TL

Canlı Çiçek Orkide 449 TL

Canlı Çiçek Zambak 2'li 99,50 TL

Canlı Çiçek Cennet Kuşu 149,50 TL

Yapay Lale Buketi 175 TL

Paşabahçe Botanica Vazo 150 TL

Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 479 TL

Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Halı 439 TL

Kilim 219 TL

Kadın Dantelli Pijama Takımı 299 TL

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Katlanır Bahçe Masası 1099 TL

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