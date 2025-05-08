A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta merakla bekleniyor. A101'e bu hafta neler geliyor sorusunun yanıtı, indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için büyük önem taşıyor. Yeni A101 indirim ürünleri, hem ev ihtiyaçlarını hem de teknoloji ürünlerini cazip fiyatlarla sunuyor. A101'de Anneler Günü’ne özel; mutfak gereçleri, tekstil ürünleri, aksesuarlar ve çiçek gibi çeşitli hediyelik ürünler de raflarda yer alacak.Peki 8 Mayıs 2025 Aldın Aldın kataloğunda hangi indirimler var? İşte, A101’in indirimleri…

1 /7 A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta merakla bekleniyor. A101’e bu hafta nelere geliyor sorusu, indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenlerin gündeminde. Gıda ürünlerinden elektronik eşyalara kadar birçok kategoride sürpriz indirimler sunan A101 indirim ürünleri, bütçe dostu alışverişin adresi oluyor. Haftalık güncellenen aktüel broşürle, avantajlı ürünleri ilk öğrenen siz olun! İşte, 8 Mayıs A101’in indirimleri.

2 /7 A101 aktüel kataloğu 8 Mayıs indirimleri Toshiba 55' 4K UHD Android Tv 17.999 TL Volta VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL Onvo 40' FHD Frameless Android 13 Smart Led Tv 7.299 TL Piranha Çantalı Retro Pikap 2.299 TL Homend Stand Mikser 4.499 TL Fakir Çay Makinesi 1.999 TL Arzu Starbend Multi Blender Seti 2.399 TL Homend Grilliant Inox Tost Makinesi 2.199 TL Singer M1605 Dikiş Makinesi 4.499 TL



3 /7 Sinbo Çok Amaçlı Pişirici 1.199 TL Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Bask1ülü 599 TL Pierre Cardin Elektrikli Katlanabilir Cezve 599 TL Arzum OKKA Türk Kahvesi Makinesi 1.399 TL Kiwi Buharlı Temizleyici 2.999 TL Kiwi Aynalı Işıklı Kozmetik Dolabı 1.499 TL Aprilla Saç Kurutma Makinesi 999 TL Pierre Cardin Saç Düzleştirici 799 TL Kütahya Porselen Yemek Tabağı 69,50 TL

4 /7 Nehir Yemek Kaşığı / Çatalı 40 TL Nehir Servis Gereçleri 145 TL Nehir Çay Kaşığı 20 TL Emaye Derin Tencere 330 TL Emaye Bakraç 350 TL Kütahya Porselen Servis Tabağı 89,50 TL Bella Döküm Derin Tencere 720 TL Çelik Çaydanlık 1.099 TL Bella Döküm Basık Tencere 720 TL Hascevher Kumsal 6 Parça Tencere Seti 1.199 TL

5 /7 Paşabahçe Iconic Pasta Tabağı 35 TL Paşabahçe Vanilla Kase 6'lı 189 TL Paşabahçe Aurora Çay Bardağı 6'lı 149 TL Renkli Oval Kase 50 TL Renkli Cam Kase 50 TL Altın Fileli Ayaklı Servis Tabağı 160 TL Silikon Servis Gereçleri 99,50 TL New Bone Ayaklı Porselen Fincan Takımı 345 TL Pipetli Çelik Termos 689 TL Rakle Desenli Kupa ve Mum Set 159 TL Sunumluk Metal Tepsi 44,50 TL Ahşap Saplı Kristal Sosluk Seti 99,50 TL Kristal kurabiyelik 80 TL Kristal Kahvaltılık Set 159 TL Aynalı Makyaj Masası 1.999 TL

6 /7 Takı Organizeri 449 TL Nazar Boncuklu Çelik Takı Seti 149 TL Seyahat Takı Kutusu 99,50 TL Büyük Makyaj Organizeri 159 TL Küçük Makyaj Organizeri 89 TL Büyük Makyaj Organizeri 159 TL Fiyonk Lastikli Toka 35 TL İncili Mandal Toka 35 TL Desenli Makyaj Çantası 69,50 TL Kadın Metal Kol Saati 349 TL Kozmetik Organizeri 589 TL Çift Kişilik Baskılı Pike Takımı 799 TL Canlı Çiçek Orkide 449 TL Canlı Çiçek Zambak 2'li 99,50 TL