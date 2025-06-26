A101 aktüel 26 Haziran 2025 kataloğu çıktı! Bu hafta A101 bugün indirimde olan ürünler ile dolu. Evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyata karşılamak için fırsatlar sunan A101 aktüel ürünler, bugüne özel indirimle satışa sunuluyor. Yeni A101 indirim ürünleri, hem ev ihtiyaçlarını hem de teknoloji ürünlerini cazip fiyatlarla sunuyor. A101 bu hafta kataloğu ile bisiklet, saç kesme makinesi, çay ve kahve makinesi, ütü, tencere, tava çeşitleri, blender, baskül, halı yıkama makinesi gibi farklı ürün çeşitleri indirimli olarak satışa çıkarıldı. Peki A101 26 Haziran aktüel kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? İşte A101 aktüel 26 Haziran 2025 kataloğu.

1 /7 A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta merakla bekleniyor. A101’e bu hafta nelere geliyor sorusu, indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenlerin gündeminde. Gıda ürünlerinden elektronik eşyalara kadar birçok kategoride sürpriz indirimler sunan A101 indirim ürünleri, bütçe dostu alışverişin adresi oluyor. Haftalık güncellenen aktüel broşürle, avantajlı ürünleri ilk öğrenen siz olun. Peki, A101'de 26 Haziran Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? Bugün A101’e hangi ürünler geliyor? İşte, A101 26 Haziran 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu.

2 /7 A101 26 HAZİRAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU Onvo 65'' Frameless UHD QLED Google TV: 22.999 TL Samsung 50'' 4K UHD Smart LED TV: 20.999 TL Lenovo Ideapad Slim 3: 8.999 TL Piranha 7897 RGB Işıklı Büyük Boy Kablosuz Hoparlör: 699 TL Hiking A41 Cep Telefonu: 4.599 TL Güneş Enerjili Kablosuz Kulaklık: 899 TL SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi: 10.499 TL SEG No-Frost Buzdolabı: 15.999 TL SEG Çamaşır Makinesi: 16.999 TL SEG Mekanik Silindirik Termosifon: 5.999 TL

3 /7 Kiwi Dondurma Makinesi: 1.499 TL Kiwi Şarjlı Masaüstü Vantilatör: 349 TL Kiwi Otel Tipi Kettle: 749 tL Sinbo 5 Fonksiyonlu El Blender Seti: 1.399 TL Pierre Cardin Elektrikli Çay Makinesi: 1.099 TL Arzum Seramik Tabanlı Ütü: 1.399 TL Volta EV1 Elektrikli Araç: 229.990 TL Apec Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 39.990 TL Volta VS2 Elektrikli Moped: 29.990 TL

4 /7 Yazlık Cam Suyu 3 L: 50 TL Piranha PCW-7926 Basınçlı Yıkama Makinesi: 3.399 TL Oto Bakım Ürünleri 500 ml: 45 TL Komple Serme Oto Minderi: 199 TL Kiwi Katlanır Taşıma Arabası: 1.799 TL Plastik Tabure: 109 TL

5 /7 Çokça Haşlanmış Fasulye ve Nohut 500 g: 35 TL Yöremce Aşurelik Buğday 1 kg: 24 TL Tat Dermasson Fasulye 1 kg: 74,50 TL Tat Koçbaşı Nohut 1 kg: 79,50 TL Çerezya Kırık Ceviz 250 g: 150 TL Çerezya Kuru İncir 250 g: 110 TL



6 /7 Burcu Hazır Konserve Aşure 200 g: 39,90 TL Otamon Aşurelik Meyve Karışımı 200 g: 55 TL Çerezya Kuru Üzüm 500 g: 99,50 TL Kapaklı Karton Aşure Kasesi 6'lı: 26,50 TL Alüminyum Aşure Kasesi 10'lu: 26,50 TL