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A101 1 Mayıs 2025 kataloğu yayınlandı: Tekerlekli elektrikli moped, katlanabilir bisiklet, çamaşır ve bulaşık makinesi, kamp çadırları geliyor

A101 1 Mayıs 2025 kataloğu yayınlandı: Tekerlekli elektrikli moped, katlanabilir bisiklet, çamaşır ve bulaşık makinesi, kamp çadırları geliyor

15:1324/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>A101 aktüel ürünler kataloğu</p>
A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta merakla bekleniyor. A101'e bu hafta neler geliyor sorusunun yanıtı, indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için büyük önem taşıyor. Yeni A101 indirim ürünleri, hem ev ihtiyaçlarını hem de teknoloji ürünlerini cazip fiyatlarla sunuyor. A101'de Perşembe günü tekerlekli elektrikli mopedden katlanabilir elektrikli bisiklete, çamaşır ve bulaşık makinesinden buzdolabına, kamp çadırlarından temizlik malzemelerine kadar birçok fırsat sunuluyor. İşte, 1 Mayıs A101’in indirimleri…

A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta merakla bekleniyor. A101’e bu hafta nelere geliyor sorusu, indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenlerin gündeminde. Gıda ürünlerinden elektronik eşyalara kadar birçok kategoride sürpriz indirimler sunan A101 indirim ürünleri, bütçe dostu alışverişin adresi oluyor. Haftalık güncellenen aktüel broşürle, avantajlı ürünleri ilk öğrenen siz olun! İşte, 1 Mayıs A101’in indirimleri.

A101 1 Mayıs aktüel kataloğu

APEC Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49,990 TL

VOLTA Elektrikli Bisiklet 20,990 TL

VOLTA Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20,999 TL

1000 devir SEG 9 KG Çamaşır Makinesi 12,999 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 18,999 TL

4 programlı SEG Bulaşık Makinesi 9,799 TL

Flavel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 6,750 TL

Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 7,999 TL

Bestway Çift Bölmeli 6 Kişilik Aile Kamp Çadırı 9,999 TL

Bestway Çift Bölmeli 4 Kişilik Aile Kamp Çadırı 8,699 TL

Bestway Multimax Beşi Bir Arada Çok Fonksiyonlu Şişme Kanepe 2,999 TL

Betsway 4 Kişilik Kamp Çadırı 3,199 TL. Çift Kişilik Şişme Yatak 1,499 TL

Çift Kişilik Şişme Yatak+2 Yastık+Pompa+Tamir Yaması 2,249 TL

Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 549 TL

Emaye 60 cm Mangal 499 TL

Tek Kişilik Şişme Yatak 949 TL

Bestway Uyku Tulumu 1,199 TL

Ahşap Kollu Yastıklı Kamp Sandalyesi 449 TL

Oyun Hamuru ve Hamburger Sepeti 189 TL

Oyuncak Kesilebilen Meyve Sebze 299 TL

Oyuncak Asker Araçları Seti 129 TL

Oyuncak İş Makinesi Taşıyıcı Araç 159 TL

Oyuncak Mini Kamyonlar 69.50 TL

2.5 kg Ovadan Trakya Pilavlık Pirinç 124.50 TL

3 kg Billur İyotlu Sofra Tuzu 99.50 TL

1 kg Aspiliç Piliç Kokteyl Sosis 79.50 TL

Dondurulmuş Piliç Bonfile 189 TL

1 kg Söke Geleneksel Un 37.50 TL

Doremi Kadın Fitilli Toprlayıcı Bustiyer 189 TL

Doremi Kadın Fitlli Toparlayıcı Tayt 229 TL

Kadın-Erkek Yarım Kenç 3’lü Tens çorabı 59,50 TL

Erkek 3’lü Soket Çorap 49,50 TL

Adidas Campus Ayakkabı 3,999 TL

Hascevher Tava Set 649 TL

Borosilikat 4 Parça Fincan Takımı 145 TL

Mika Pipetli Bardak 99,50 TL

Kristl Tepsi 139 TL

Rakle Desenli Kupa 42,50 TL

Çok amaçlı Bölmeli Plastik kutu 109 TL

Sunum Tabağı 199 TL

#A101
#A101 aktüel
#A101 Aktüel Ürünler Kataloğu
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