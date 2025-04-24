A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta merakla bekleniyor. A101'e bu hafta neler geliyor sorusunun yanıtı, indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için büyük önem taşıyor. Yeni A101 indirim ürünleri, hem ev ihtiyaçlarını hem de teknoloji ürünlerini cazip fiyatlarla sunuyor. A101'de Perşembe günü tekerlekli elektrikli mopedden katlanabilir elektrikli bisiklete, çamaşır ve bulaşık makinesinden buzdolabına, kamp çadırlarından temizlik malzemelerine kadar birçok fırsat sunuluyor. İşte, 1 Mayıs A101’in indirimleri…

1 /7 A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta merakla bekleniyor. A101’e bu hafta nelere geliyor sorusu, indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenlerin gündeminde. Gıda ürünlerinden elektronik eşyalara kadar birçok kategoride sürpriz indirimler sunan A101 indirim ürünleri, bütçe dostu alışverişin adresi oluyor. Haftalık güncellenen aktüel broşürle, avantajlı ürünleri ilk öğrenen siz olun! İşte, 1 Mayıs A101’in indirimleri.

2 /7 A101 1 Mayıs aktüel kataloğu APEC Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49,990 TL VOLTA Elektrikli Bisiklet 20,990 TL VOLTA Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20,999 TL 1000 devir SEG 9 KG Çamaşır Makinesi 12,999 TL SEG No-Frost Buzdolabı 18,999 TL 4 programlı SEG Bulaşık Makinesi 9,799 TL Flavel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 6,750 TL Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 7,999 TL

3 /7 Bestway Çift Bölmeli 6 Kişilik Aile Kamp Çadırı 9,999 TL Bestway Çift Bölmeli 4 Kişilik Aile Kamp Çadırı 8,699 TL Bestway Multimax Beşi Bir Arada Çok Fonksiyonlu Şişme Kanepe 2,999 TL Betsway 4 Kişilik Kamp Çadırı 3,199 TL. Çift Kişilik Şişme Yatak 1,499 TL Çift Kişilik Şişme Yatak+2 Yastık+Pompa+Tamir Yaması 2,249 TL Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 549 TL Emaye 60 cm Mangal 499 TL Tek Kişilik Şişme Yatak 949 TL Bestway Uyku Tulumu 1,199 TL Ahşap Kollu Yastıklı Kamp Sandalyesi 449 TL

4 /7 Oyun Hamuru ve Hamburger Sepeti 189 TL Oyuncak Kesilebilen Meyve Sebze 299 TL Oyuncak Asker Araçları Seti 129 TL Oyuncak İş Makinesi Taşıyıcı Araç 159 TL Oyuncak Mini Kamyonlar 69.50 TL

5 /7 2.5 kg Ovadan Trakya Pilavlık Pirinç 124.50 TL 3 kg Billur İyotlu Sofra Tuzu 99.50 TL 1 kg Aspiliç Piliç Kokteyl Sosis 79.50 TL Dondurulmuş Piliç Bonfile 189 TL 1 kg Söke Geleneksel Un 37.50 TL

6 /7 Doremi Kadın Fitilli Toprlayıcı Bustiyer 189 TL Doremi Kadın Fitlli Toparlayıcı Tayt 229 TL Kadın-Erkek Yarım Kenç 3’lü Tens çorabı 59,50 TL Erkek 3’lü Soket Çorap 49,50 TL Adidas Campus Ayakkabı 3,999 TL