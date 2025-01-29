A101 aktüel ürünler 30 Ocak: A101 indirimli ürünler listesi

A101 market, 30 Ocak Perşembe gününden itibaren geçerli olacak aktüel ütünler kataloğunu yayınladı. Haftanın dikkat çeken indirimli ürünleri arasında 43 bin 990 TL'lik benzinli motosiklet ile 19 bin 990 TL'lik elektrikli bisiklet dikkat çekiyor. Bu ürünlerin yanı sıra akıllı Televizyon, cep telefonu, buz dolabı ve halı yıkama makinası gibi ürünler de ilgi görüyor. İşte A101 30 Ocak aktüel ürünler listesi.