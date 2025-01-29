A101 aktüel ürünler 30 Ocak: A101 indirimli ürünler listesi

A101 marketin aktüel ürünler listesi yayınlandı. 30 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak indirimli ürünler arasında benzinli motosiklet, elektrikli bisiklet, smart Tv ve cep telefonu gibi ürünler yar alıyor. Uygun fiyatlı alışveriş için indirimleri takip edenler 30 Ocak A101 aktüel ürünlerin listesini ve fiyatlarını sayfamızdan görebilirler.
A101 market, 30 Ocak Perşembe gününden itibaren geçerli olacak aktüel ütünler kataloğunu yayınladı. Haftanın dikkat çeken indirimli ürünleri arasında 43 bin 990 TL'lik benzinli motosiklet ile 19 bin 990 TL'lik elektrikli bisiklet dikkat çekiyor. Bu ürünlerin yanı sıra akıllı Televizyon, cep telefonu, buz dolabı ve halı yıkama makinası gibi ürünler de ilgi görüyor. İşte A101 30 Ocak aktüel ürünler listesi.
A101 30 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
125 CC Benzinli Motosiklet 43.990 TL
Elektrikli motorlu bisiklet 19.990 TL
55' 4K Ultra HD Smart Tv 17.999 TL
3 Musluklu Su Sebili 4.999 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL
Dikiş Makinesi 4.299 TL
Boyun Masaj Aleti 999 TL
Otomatik Narenciye Sıkacağı 399 TL
6 Parça Tencere Seti 849 TL
Tava ve Sahan Set 529 TL
Yemek Tabağı/Kase 44,50 TL
Pratik Basmalı Rende 169 TL
3'lü Mikrodalga Saklama Kabı Seti 79,50 TL
Oyun Halısı 349 TL
Yastık Alezi 59 TL
Tek Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi 199 TL
Kadın Ayakkabı Saklama Kutusu 49,50 TL
Erkek Ayakkabı Saklama Kutusu 59,50 TL
Lisanslı Anaokulu Çantası 199 TL
Dijital Göstergeli Termos 299 TL
Sırt Çantası 299 TL
Çelik Matara Çeşitleri 79,50 TL
Polonez Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 150 g 159 TL
Dondurulmuş Piliç But Izgara 179 TL
Milkten Tereyağı 500 g 159 TL
Torku Yarım Yağlı Süzme Peynir 750 g 119 TL
Barilla Makarna Çeşitleri 33,50 TL
Dondurulmuş Piliç Döner 750 g 139 TL
Cif Banyo&Mutfak Krem Temizleyici 2x750 ml 109 TL
Hypo Gider Açıcı Ultra Çamaşır Suyu 34,50 TL
Vaselline Vücut Losyonu Çeşitleri 200 ml 115 TL
Dooy % 100 Meyve Suyu Çeşitleri 6x200 ml 49 TL
Doğanay Gurme Acılı Şalgam Suyu 2L 54 TL
Malatya Pazarı Yer Fıstıklı Cezerye 12 TL
Kahve Dünyası Gofrik 24 TL
Vince Antep Fıstıklı ve Çıtır Kadayıflı Dubai Çikolatası 109 TL
Ülker Çiziviç Haşhaşlı Peynirli Kraker 3x82 g 40 TL
Ülker Probis Kremalı Bisküvi 3x75 g 40 TL