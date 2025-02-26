A101 marketin aktüel ürünler listesi güncellendi. Her hafta farklı ürünlerin yer aldığı ve çeşitli indirim fırsatlarının sunulduğu A101'de 27 Şubat'tan itibaren geçerli olacak, üç tekerlekli elektrikli moped, 125 cc benzinli motosiklet, 4K ultra hd android tv ve oyuncular için yarış simülatörü kokpiti gibi ürünler yer alıyor. İşte A101 indirimli aktüel ürünler kataloğu.
Her hafta yeni ve farklı ürünlerde indirim fırsatı sunan A101'de 27 Şubat'tan itibaren geçerli olacak aktüel ürünler belli oldu. Birçok kişinin yakından takip ettiği indirimli ürünler listesinde akıllı tv'ler, elektrikli ve benzinli motosikletler ile yarış simülatörü kokpit ürünleri haftanın öne çıkanları arasında. İşte A101 aktüel ürünleri.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU-26 ŞUBAT
APEC APAT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped - 44.990 TL
RSX3 125 cc Benzinli Motosiklet - 49.990 TL
JVC LT-65VA3405T 65” 4K Ultra HD Android TV - 24.999 TL
HI-LEVEL 43” UHD750 4K Ultra HD TV - 9.999 TL
PHILIPS 32PHS6900/62 HD LED Smart TV Dolby Audio Titan OS - 9.999 TL
Fobem 32” HD Ready Android Smart Whale LED TV - 4.999 TL
Oppo A38 128 GB Cep Telefonu - 7.599 TL
Piranha Akım Korumalı 3 USB’li Uzatma Kablosu - 299 TL
Piranha Akım Korumalı 3 USB Type-C Girişli 3’lü Priz - 299 TL
Piranha 2166 Kablosuz Telefon Şarjlı Masa Lambası - 299 TL
Piranha S970 Bluetooth Kulaklık - 349 TL
GoSmart GS-SC-30 Akıllı Şarj Kablosu - 59.95 TL
Taşınabilir Dizel Isıtıcı 5 KW - 5.499 TL
Sandisk Extreme Pro 128 GB Hafıza Kartı (fiyat belirtilmemiş)
Yarış Simülatörü Kokpit - 29.999 TL
Logitech ve Thrustmaster direksiyonlarla uyumlu.
22-45 inç monitör desteği.
Ayarlanabilir oturma pozisyonu.
2 yıl garanti.
Gaming Direksiyon, Pedal ve Vites Seti - 9.999 TL
PC, PS4, Xbox ile uyumlu.
Force feedback teknolojisi.
900° dönebilme açısı.
Metal pedal ve dayanıklı malzeme.
TG-UWQHD34C-180 34” Gaming Monitör - 9.999 TL
34 inç Ultra Wide QHD (3440x1440) çözünürlük.
180 Hz yenileme hızı.
G-Sync ve FreeSync desteği.
1 ms tepki süresi.
HDR desteği.
APEX V5 Gaming Masaüstü Bilgisayar - 26.999 TL
Intel Core i5-12400F İşlemci.
ASUS H610 Anakart.
GeForce RTX 3060 12GB ekran kartı.
16 GB RAM, 512 GB NVMe SSD.
ARGB temperli cam kasa.
2 yıl garanti.