Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
A101 aktüel indirim 3 Nisan Perşembe kataloğu: A101'de indirime giren ürünler moped, aktivite koltuğu, mikser, blendere seti, masa tenisi, saç kurutma makinesi, süpürge...

A101 aktüel indirim 3 Nisan Perşembe kataloğu: A101'de indirime giren ürünler moped, aktivite koltuğu, mikser, blendere seti, masa tenisi, saç kurutma makinesi, süpürge...

09:432/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>A101 aktüel ürünler</p>
A101 aktüel ürünler

A101 aktüel ürünler kataloğu sayesinde, gıda, temizlik, kişisel bakım ve daha birçok kategoride indirimli ürünlere kolayca ulaşabilirsiniz. A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayımlandı. Moped, aktivite koltuğu, mikser, blendere seti, masa tenisi, saç kurutma makinesi, süpürge gibi birçok ürün indirimli olarak A101 kataloğunda yer aldı. Peki A101 aktüel ürünlerde neler var? İşte A101 3 Nisan Perşembe aktüel ürünler kataloğu.

Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu ile birbirinden avantajlı ürünler satışa sunuluyor. İndirimli ürünler arasında elektronik eşyadan mutfak araç gereçlerine, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok seçenek bulunuyor. A101 indirimli ürünler listesi her hafta güncellenerek, hesaplı alışverişin kapılarını aralıyor. "Bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var?" sorusunun cevabını öğrenmek ve fırsatları kaçırmamak için A101 aktüel ürünler kataloğu listesine haberimizde göz atabilirsiniz.

A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 NİSAN PERŞEMBE 

Volta VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL

APEC APS2 Elektrikli Moped 26.990 TL

Onvo 75 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 29.999 TL

Hı-Level 58 İnç 4K Ultra HD TV 15.999 TL

Onvo 32 İnç Frameless HD Ready Google TV 5.999 TL

Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL

Televizyon çeşitleri 29.999 TL - 15.999 TL - 5.999 TL

Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL

Bluetooth Kulaklık 299 TL

SEG Çamaşır Makinesi 12.499 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.799 TL

No-Frost Buzdolabı 18.999 TL

Regal Büro Tipi Buzdolabı 6.999 TL

Dondurulmuş Piliç 139 TL

Beşler Dana Kangal Sucuk 219 TL

4.5 L Emek Ayçiçek Yağı 299 TL

500 g Tam Kıvamında Yoğurt 24,75 TL

1 Kg Siyah Zeytin 230 TL

250 g Kahve Dünyası Filtre Kahve 169 TL

Çelik Çay Makinesi 2.199 TL

Schafer Stand Mikser 3.799 TL

Overlok Makinesi 7.999 TL

Multi Blender Seti 1.899 TL

Samsung Süpürge 4.299 TL

Saç Kurutma Makinesi 749 TL

Mini Masa Tenisi 4.999 TL

Koşu ve Yürüyüş Bandı 6.990 TL

Spor İstasyonu 11.899 TL

Spin Bike 4.490 TL

Saten Gecelik 179 TL

Dantelli Sabahlık 199 TL

Dantelli Şortlu Takım 249 TL

Kadın Pijama Takımı 449 TL

Paşabahçe 3'lü Bardak 115 TL

Servis Tabağı 299 TL

Porselen Fincan Takımı 12 Parça 549 TL

Orta Boy Çaydanlık 979 TL

Tepsi çeşitleri 84,50 TL

Kızartma Tenceresi 399 TL

4'lü Saklama Kabı 59,50 TL

32 L Oto Termos 1.199 TL

20 L İzolasyonlu Piklik Sepeti 399 TL

15.5 L Piknik Termosu 399 TL

10 KG Kedi Mamaları 469 TL - 679 TL

Evcil Hayvan Su Çeşmesi 699 TL

Filtre Kahve Makinesi 4.499 TL

Stand Mikser 3.799 TL

Konuşan Cam Çay Makinesi 2.599 TL

Mutfak Robotu 1.599 TL

Cam Demlikli Çay Makinesi 1.299 TL

Blender Seti 1.099 TL

#A101
#A101 aktüel ürünler
#A101 indirimli ürünler katalog

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PTT bugün açık mı? 2 Nisan Çarşamba postaneler çalışıyor mu?