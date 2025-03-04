A101 aktüel ürünler kataloğu sayesinde, gıda, temizlik, kişisel bakım ve daha birçok kategoride indirimli ürünlere kolayca ulaşabilirsiniz. A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayımlandı. Maxi Scooter, kameralı çocuk takip saati, ızgara ve tost makinesi, ayak masaj aleti, otomatik kahve makinesi, buharlı ütü makinesi gibi birçok ürün indirimli olarak A101 kataloğunda yer aldı. Peki bugün A101 aktüel ürünlerde neler var? İşte 6 Mart 2025 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu.
Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu ile birbirinden avantajlı ürünler satışa sunuluyor. İndirimli ürünler arasında elektronik eşyadan mutfak araç gereçlerine, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok seçenek bulunuyor. A101 indirimli ürünler listesi her hafta güncellenerek, hesaplı alışverişin kapılarını aralıyor. "Bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var?" sorusunun cevabını öğrenmek ve fırsatları kaçırmamak için A101 aktüel ürünler kataloğu listesine haberimizde göz atabilirsiniz.
A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU
Maxi Scooter 49.990 TL
Kameralı Çocuk Takip Saati 2.549 TL
50 İnç 4K UHD Smart Led TV 22.999 TL
Bluetooth Hoparlör 699 TL
TV Ünitesi 2.199 TL
Tam Otomatik Kahve Makinesi 12.999 TL
Dikiş Makinesi 7.399 TL
Izgara ve Tost Makinesi 1.799 TL
2'si 1 Arada Buharlı Ütü 899 TL
Ayak Masaj Aleti 949 TL
Aspiratör 1.299 TL
Otomatik Baharat Öğütücü 255 TL
Salata Kurutucu 199 TL
Kristal Tepsi 139 TL
Tencere Kapağı Düzenleyici 45 TL
Hazneli Sabunluk 39,50 TL
2'li Kavanoz 179 TL
Mini Silikon Servis Gereçleri 69,50 TL
Canlı Çiçek Antoryum 199 TL
Yuvarlak Saksı 27,50 TL
Canlı Çiçek Büyük Boy Sümbül 99,50 TL
Balkon Saksısı 45 TL
Katlanabilir Taşıma Arabası 1.499 TL
Duvar Saati 169 TL
Tokalı Çorap Düzenleyici 20 TL
Raf Altı Sepet 149 TL
Düzenleyici Raf 149 TL
Çantalı Keman 1.999 TL
35 Parça Buzlar Ülkesi Şato ve Bloklar 329 TL
Boncuklu Takı Seti 129 TL
Ahşap Ramazan Davulu 285 TL
Oyuncak Market Arabası 159 TL
1 KG Dondurulmuş Piliç Soslu Kanat 129 TL
1 KG Lor Peyniri 59,50 TL
6x200 ml Maden Suyu 39 TL
50 ml Kadın Parfüm 325 TL
Led Işıklı Makyaj Aynası 999 TL
Maskara 229 TL
Onarıcı Bakım Merhemi 179 TL