A101 Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 25 Eylül 2025 A101 Aldın Aldın afişi ile raflara gelecek yeni ürünler ve fiyat listesi tamamı paylaşıldı. Her hafta Cuma'dan Perşembe'ye yayımlanan indirimli ürünlerin yer aldığı Haftanın Yıldızları aktüel kataloğunun yanı sıra her Perşembe A101 mağazalarında sürekli olarak satışı olmayan ürünlerin yer aldığı Aldın Aldın kataloğu mağaza raflarında satışa sunuluyor. İşte A101 yeni aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tam ve eksiksiz listesi...

1 /19 19-25 EYLÜL A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 245 TL Nuh'un Ankara Makarna 500 G 22,50 TL Ovadan Baldo Pirinç 1 Kg 77,50 TL Pınar Yarım Yağlı Süt 1 L 39,50 TL Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 119 TL Seyidoğlu Tahin 1 Kg 169 TL Seyidoğlu Üzüm Pekmezi 1300 G 189 TL Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 500 G 99,50 TL Superfresh Dondurulmuş İnce Çıtır Patates 1 Kg 99,50 TL

















2 /19 19-25 EYLÜL A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU Elseve Saç Güzelleştirici Krem 150 ml 129,90 TL Naturoil Hindistan Cevizi Yağı 150 G 99 TL Duru Değerli Çiçek Bahçesi Sıvı Sabun 3 L 99,50 TL Garnier Hyaluronik Aloe Yüz Temizleme Jeli 200 ml 89 TL Miss Arap Sabunu 1 L 52,50 TL Asperox Mavi Güç Ultra Kireç ve Pas Sökücü Sprey 1 L 89 TL Sleepy Bio Gece Hijyenik Ped 10'lu 35 TL Sleepy Bio Uzun Hijyenik Ped 12'li 35 TL Peros Canlı Renkler Toz Deterjan 7 Kg 249,50 TL Bingo Lovely Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 129 TL Perwoll Siyahlar Sıvı Deterjan 2,97 L 199 TL





















