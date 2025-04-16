Aaron Boupendza öldü mü, neden öldü? Aaron Boupendza kaç yaşındaydı, nereli kimdir? soruları sosyal medyada son dakika en çok araştırılan konulardan biri oldu. Bir dönem Süper Lig'de Hatayspor forması giyen ve gol krallığı da yaşayan Aaron Boupendza hayatını kaybetti. Peki, Aaron Boupendza neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte ayrıntılar.

1 /4 Ülkemizde bir dönem Hatayspor'da forma giyen ve Süper Lig'de gol kralı olan Aaron Boupendza'dan acı haber geldi. 28 yaşındaki Gabonlu futbolcu hayatını kaybetti.

2 /4 Aaron Boupendza neden öldü, kaç yaşındaydı? Bir dönem Süper Lig'de Hatayspor forması giyen ve gol krallığı da yaşayan 28 yaşındaki Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza, Çin'de yaşadığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.

3 /4 Çin polisi ölüm sebebini araştırıyor Aaron Boupendza'nın şüpheli ölümü sonraıs Çin Polisi harekete geçti. Çin polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Boupendza'nın kardeşi kısa süre önce yaşadığı daireye geldi ve aralarında tartışma çıktı. Bu tartışma sonrası 11. kattan atıldığı ihtimali üzerinde duruluyor. İkinci ihtimal olarak kazara düşme, üçüncü ihtimal olarak intihar gösterildi.



