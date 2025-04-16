Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Süper Lig'in eski gol kralı hayatını kaybetti! Aaron Boupendza neden öldü, kaç yaşındaydı?

Süper Lig'in eski gol kralı hayatını kaybetti! Aaron Boupendza neden öldü, kaç yaşındaydı?

14:0416/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Aaron Boupendza öldü mü, neden öldü? Aaron Boupendza kaç yaşındaydı, nereli kimdir? soruları sosyal medyada son dakika en çok araştırılan konulardan biri oldu. Bir dönem Süper Lig'de Hatayspor forması giyen ve gol krallığı da yaşayan Aaron Boupendza hayatını kaybetti. Peki, Aaron Boupendza neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte ayrıntılar.

Ülkemizde bir dönem Hatayspor'da forma giyen ve Süper Lig'de gol kralı olan Aaron Boupendza'dan acı haber geldi. 28 yaşındaki Gabonlu futbolcu hayatını kaybetti.

Aaron Boupendza neden öldü, kaç yaşındaydı? 

Bir dönem Süper Lig'de Hatayspor forması giyen ve gol krallığı da yaşayan 28 yaşındaki Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza, Çin'de yaşadığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.

Çin polisi ölüm sebebini araştırıyor

Aaron Boupendza'nın şüpheli ölümü sonraıs Çin Polisi harekete geçti.

Çin polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Boupendza'nın kardeşi kısa süre önce yaşadığı daireye geldi ve aralarında tartışma çıktı. Bu tartışma sonrası 11. kattan atıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

İkinci ihtimal olarak kazara düşme, üçüncü ihtimal olarak intihar gösterildi.



Süper Lig'de gol kralı olmuştu


2020/21 sezonunda Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza, Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 22 gol atarak kariyerinin tek gol krallığını kazanmıştı.

#Aaron Boupendza
#Aaron Boupendza öldü
#Aaron Boupendza kimdir
#Aaron Boupendza hayatı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB öğretmen alımına ilişkin kılavuzu yayımladı: 15 bin öğretmen atama takvimi belli oldu