Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül 2025





Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %33,29 arttı, aylık %3,23 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,36 artış olarak gerçekleşti.



