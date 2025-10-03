Yeni Şafak
Eylül ayı enflasyon rakamları son dakika açıklandı! Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yılın ikinci yarısının üçüncü enflasyon açıklaması

10:043/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Emekli ve memur maaş zammı ile kira artış oranında belirleyici olan enflasyon rakamları Eylül ayı için yeniden belirlendi. Ekim ayının başında açıklanacak olan enflasyon rakamları ayı zamanda yıl sonu enflasyon beklentisinde de önemli grafik çiziyot. TÜİK’in açıklayacağı resmi oranlar, özellikle maaş zamları ve kira artışları gibi temel ekonomik göstergeler üzerinde belirleyici olacak. Peki, eylül ayı enflasyon oranı ne oldu? İşte 2025 TÜİK eylül ayı enflasyona çıklaması.

2025 EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda; Eylül ayı enflasyon oranı 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklandı.

TÜİK'TEN EYLÜL AYI ENFLASYON AÇIKLAMASI


 TÜİK: Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3,23, yıllık enflasyon yüzde 33.29 oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Eylül 2025


Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %26,59 arttı, aylık %2,52 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,52 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %26,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,83 artış gösterdi.


Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül 2025


Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %33,29 arttı, aylık %3,23 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,36 artış olarak gerçekleşti.


