ÖSYM Adalet Bakanlığı HMGS ve İYÖS sınavlarını 28 Eylül’de adayların katılımı ile gerçekleştirilecek. Adaylar sorumlu oldukları alanlardan soruları yanıtlayacak. Peki, Adalet Bakanlığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı soruları ile cevapları yayınlandı mı? 2025 Adalet Bakanlığı soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar.
2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS sınavları bu Pazar günü düzenlenecek. 17 ilde, 18 sınav merkezinde yapılacak. Sınavlar için toplam 60 bina ve 632 salon kullanılacak.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı
Saat 10.15'te başlayacak sınavlar için adayların, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişlerine izin verilmeyecek. Her iki sınav da test şeklinde olacak ve 120 sorudan oluşacak. Adaylara 155 dakika cevaplama süresi verilecek.
2025-HMGS/2'ye, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip, Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girerek denklik belgesi alanlar katılabilecek.
2025-İYÖS'e ise, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar girebilecek.
Her iki sınavın sonuçları ise 23 Ekim'de açıklanacak.
Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.
Hukuk Mesleklerine Giriş ile İdari Yargı Ön Sınavı'nın soru ve cevapları erişime açıldı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı'nın (2025-İYÖS), temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarı sınavın ardından, adayların erişimine açılacak.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.
Sorular ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi genellikle sınavdan kısa bir süre sonra cevap anahtarını yayınlıyor. Bu nedenle soruların ve cevapların bugün gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. Öte yandan soruların yüzde 10’luk kısmı herkese açık olarak tamamı ise sadece sınava katılanların erişimine açık olarak yayınlanacak.
22 bin 773 aday ter dökecek
Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da hafta sonu düzenlenecek sınavlara, 22 bin 773 adayın katılacağını belirtti.
2025-HMGS/2 uygulamasına 16 bin 240, 2025-İYOS uygulamasına 1267, e-YDS 2025/10 uygulamasına ise 5 bin 266 adayın başvurduğunu, her üç sınava toplam 70 engelli adayın katılacağını kaydeden Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
"Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 84 aday bu haktan yararlandı. Hafta sonu yapılacak sınavlarda güvenliğin sağlanması ve sınav organizasyonlarının gerçekleştirilmesi için 3 bin 161 kişi görev alacak. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim."