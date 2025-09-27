22 bin 773 aday ter dökecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da hafta sonu düzenlenecek sınavlara, 22 bin 773 adayın katılacağını belirtti.

2025-HMGS/2 uygulamasına 16 bin 240, 2025-İYOS uygulamasına 1267, e-YDS 2025/10 uygulamasına ise 5 bin 266 adayın başvurduğunu, her üç sınava toplam 70 engelli adayın katılacağını kaydeden Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 84 aday bu haktan yararlandı. Hafta sonu yapılacak sınavlarda güvenliğin sağlanması ve sınav organizasyonlarının gerçekleştirilmesi için 3 bin 161 kişi görev alacak. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim."







