ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: İKM sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: İKM sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

26/09/2025, Cuma
G: 26/09/2025, Cuma
Adalet Bakanlığı’nın 5 bin personel alımına dair süreçte başvurular sona erdi. 1500 zabıt katibi, 3172 infaz koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen ve 185 destek personeli için yapılan başvuruların ardından adaylar, sınav ve kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor.

5 bin kişilik personel alımı için başvurular tamamlandı, şimdi sırada sonuçlar var. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İKM, zabıt katibi ve diğer kadrolar için kura ve sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz erişime açılmadı. Sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması gerekiyor. İnfaz koruma memuru adaylarının sözlü sınav tarihleri, cte.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI

Zabıt katipliği için başvuran adaylar ise 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sözlü sınava alınacak. Alımlar kapsamında; 3.172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli göreve başlayacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Personel alımı sonuçları Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) sitesi üzerinden ilan edilmektedir.

