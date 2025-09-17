ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU SON GELİŞMELER: Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması ne kadar, ödeme tarih duyurusu geldi mi?

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan yaklaşık 200 bin personelin maaş promosyonu için yürütülen ihale süreci kritik aşamaya geldi. Son görüşmelerde en yüksek teklif 90 bin TL ile Vakıfbank’tan gelirken, sendikalar bu rakamı yetersiz buldu. Çalışan temsilcileri, promosyon miktarının en az 150 bin TL olması ve ücretsiz bankacılık işlemleri gibi ek hakların da sağlanması için taleplerini Bakanlığa iletti. Gözler şimdi yapılacak yeni ihaleye çevrilmiş durumda.

4 /6 ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON 2025 ÖDEMELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Adalet Bakanlığı çalışanlarına yönelik banka promosyon sürecinde kritik aşamaya gelindi. 18 Ağustos 2025 itibarıyla bankalar, tekliflerini kapalı zarf yöntemiyle saat 10.25’e kadar teslim etti; ardından saat 10.30’da başlanan ihale sürecinde teklifler tek tek açılarak açık artırma ve pazarlık usulüyle değerlendirilecek.

5 /6 ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU BELLİ OLDU MU? En yüksek teklifi sunan banka, promosyon anlaşmasını kazanarak personelin maaş ödemelerini üstlenecek. Bu süreç, çalışanların ekonomik beklentilerini karşılayacak en avantajlı teklifin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Adalet Bakanlığı, promosyon tutarlarını 18 Ağustos gün içinde duyuracak. Promosyonlar 01-25 Eylül 2025 tarihleri arasında tek seferde ve kesintisiz olarak personelin hesabına yatacak.