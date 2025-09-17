ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU SON GELİŞMELER: Yeni teklif iddası geldi: Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması ne kadar, ödeme tarih duyurusu geldi mi?

Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ihalesiyle ilgili süreç, 17 Eylül 2025 itibarıyla yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay ertelenen ihalenin ardından gözler yeni sürece çevrilmişti. Vakıfbank’ın 90 bin TL’lik teklifi yetersiz bulunurken, kulislerde rakamın 99 bin TL seviyesine çıkarıldığı ve 100 bin TL faizsiz kredi seçeneği sunulduğu öne sürüldü. Peki, Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ihalesi ne zaman yapılacak, ödemeler hangi tarihte hesaplara yatacak?

1 /6 Yaklaşık 200 bin Adalet Bakanlığı personelini ilgilendiren maaş promosyonu için kritik süreç devam ediyor. İlk ihalenin iptal edilmesinin ardından gözler yeni tarih açıklamasına çevrildi. Vakıfbank’ın teklifini artırdığına dair iddialar gündeme gelirken, promosyon tutarı ve ödeme takvimiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Peki, Adalet Bakanlığı maaş promosyon ihalesinde son durum ne, promosyon ne zaman hesaplara yatacak?

2 /6 Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri konusu yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan personelin uzun süredir beklediği 2025 yılı banka promosyon anlaşması, maaş ödemeleriyle ilgili önemli bir dönemece giriyor. Bakanlık yetkilileri, çalışanların ekonomik haklarını gözeten en yüksek teklifin alınması için bankalarla görüşmeleri titizlikle sürdürüyor.

3 /6 ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU NE KADAR? Adalet Bakanlığı, promosyon tutarlarını bugün gün içinde duyuracak. Promosyonlar 01-25 Eylül 2025 tarihleri arasında tek seferde ve kesintisiz olarak personelin hesabına yatacak.

4 /6 ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON 2025 ÖDEMELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Adalet Bakanlığı çalışanlarına yönelik banka promosyon sürecinde kritik aşamaya gelindi. 18 Ağustos 2025 itibarıyla bankalar, tekliflerini kapalı zarf yöntemiyle saat 10.25’e kadar teslim etti; ardından saat 10.30’da başlanan ihale sürecinde teklifler tek tek açılarak açık artırma ve pazarlık usulüyle değerlendirilecek.

5 /6 ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU BELLİ OLDU MU? En yüksek teklifi sunan banka, promosyon anlaşmasını kazanarak personelin maaş ödemelerini üstlenecek. Bu süreç, çalışanların ekonomik beklentilerini karşılayacak en avantajlı teklifin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Adalet Bakanlığı, promosyon tutarlarını 18 Ağustos gün içinde duyuracak. Promosyonlar 01-25 Eylül 2025 tarihleri arasında tek seferde ve kesintisiz olarak personelin hesabına yatacak.