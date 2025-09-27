AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON AÇIKLAMALAR: 10 bin öğretmen atama takvimi belli oldu mu, duyuru geldi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 25 bin öğretmen atama planı henüz tamamlanmadı. İlk etapta 15 bin öğretmen göreve başlarken, geriye kalan 10 bin atama için süreç beklemede. Bakan Yusuf Tekin’in duyurduğu üzere bu alımlar Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına göre yapılacak. 13 Haziran’da gerçekleştirilen AGS’nin ardından gözler MEB’den gelecek açıklamaya çevrildi.
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA SON DURUM
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılı içinde 25 öğretmen ataması yapılacağı bildirilmişti. İlk etapta, 2024 KPSS puanı ile 15 bin öğretmen alımı gerçekleşti. Adaylar, 21 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında başvurularını yaptı, 7 Mayıs günü de sözlü sınav aşamasına katılacakların isimleri bildirildi. Eylül ayı başında da sözlü sınav sonuçlarına itiraz başvurularında bulundu. İtiraz değerlendirme sonuçları da 3 Ekim'de sonuçlanacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 bin öğretmen alımının da AGS ile yapılacağını bildirmişti. Ancak 10 bin alıma dair henüz takvim veya kılavuz paylaşılmadı. Sürecin ekim ayı başında başlaması beklenirken, atamaların da kasım ayına denk gelmesi tahmin edilenler arasında. AGS ilk kez 13 Haziran günü uygulanmıştı. Sınavın sonuçları da 13 Ağustos'ta ÖSYM'den ilan edildi.
15 bin öğretmen atamasında branş dağılımı şöyleydi:
Adalet 1
Aile ve Tüketici Hizmetleri 1
Almanca 23
Arapça 51
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 3
Beden Eğitimi 190
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 64
Bilişim Teknolojileri 95
Biyoloji 27
Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafya 32
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 5
Denizcilik / Gemi Makineleri 6
Denizcilik / Gemi Yönetimi 8
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.802
El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 19
El Sanatları Teknolojisi / Nakış 1
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 14
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 11
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 22
Farsça 1
Felsefe 41
Fen Bilimleri 267
Fizik 61
Gemi Yapımı / Yat İnşa 1
Gıda Teknolojisi 5
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 45
Görsel Sanatlar 175
Grafik ve Fotoğraf / Grafik 12
Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 1
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 6
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 8
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 3
İlköğretim Matematik 162
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 47
İngilizce 757
İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 1
İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 2
Kimya / Kimya Teknolojisi 49
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 13
Kuyumculuk Teknolojisi 13
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 1
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 1
Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 29
Matbaa / Matbaa Teknolojisi 1
Matematik 117
Metal Teknolojisi 20
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 18
Motorlu Araçlar Teknolojisi 51
Muhasebe ve Finansman 1
Müzik 180
Okul Öncesi 1.321
Özel Eğitim 3.087
Pazarlama ve Perakende 7
Plastik Teknolojisi 1
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 1
Rehberlik 377
Rusça 9
Sağlık / Sağlık Hizmetleri 58
Sağlık Bilgisi 15
Seramik ve Cam Teknolojisi 2
Sınıf Öğretmenliği 4.378
Sosyal Bilgiler 387
Tarım Teknolojileri/Tarım 1
Tarih 28
Teknoloji ve Tasarım 41
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 14
Tiyatro 2
Türk Dili ve Edebiyatı 29
Türkçe 623
Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 3
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) 5
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 1
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 18
Yiyecek İçecek Hizmetleri 119