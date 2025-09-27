Yeni Şafak
AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON AÇIKLAMALAR: 10 bin öğretmen atama takvimi belli oldu mu, duyuru geldi mi?

09:0827/09/2025, Cumartesi
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 25 bin öğretmen atama planı henüz tamamlanmadı. İlk etapta 15 bin öğretmen göreve başlarken, geriye kalan 10 bin atama için süreç beklemede. Bakan Yusuf Tekin’in duyurduğu üzere bu alımlar Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına göre yapılacak. 13 Haziran’da gerçekleştirilen AGS’nin ardından gözler MEB’den gelecek açıklamaya çevrildi.

Öğretmen atamalarında ikinci aşama için geri sayım sürüyor. 15 bin öğretmenin göreve başlamasının ardından, 10 bin öğretmen alımı için MEB henüz resmi takvimi açıklamadı. Bakan Yusuf Tekin, sürecin Akademi Giriş Sınavı (AGS) üzerinden ilerleyeceğini belirtmişti. 13 Haziran’da yapılan sınav sonrası adaylar duyuruyu bekliyor.

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA SON DURUM

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılı içinde 25 öğretmen ataması yapılacağı bildirilmişti. İlk etapta, 2024 KPSS puanı ile 15 bin öğretmen alımı gerçekleşti. Adaylar, 21 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında başvurularını yaptı, 7 Mayıs günü de sözlü sınav aşamasına katılacakların isimleri bildirildi. Eylül ayı başında da sözlü sınav sonuçlarına itiraz başvurularında bulundu. İtiraz değerlendirme sonuçları da 3 Ekim'de sonuçlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 bin öğretmen alımının da AGS ile yapılacağını bildirmişti. Ancak 10 bin alıma dair henüz takvim veya kılavuz paylaşılmadı. Sürecin ekim ayı başında başlaması beklenirken, atamaların da kasım ayına denk gelmesi tahmin edilenler arasında. AGS ilk kez 13 Haziran günü uygulanmıştı. Sınavın sonuçları da 13 Ağustos'ta ÖSYM'den ilan edildi.

15 bin öğretmen atamasında branş dağılımı şöyleydi:


Adalet 1


Aile ve Tüketici Hizmetleri 1


Almanca 23


Arapça 51


Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 3


Beden Eğitimi 190


Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 64


Bilişim Teknolojileri 95


Biyoloji 27


Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı


Coğrafya 32


Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 5


Denizcilik / Gemi Makineleri 6


Denizcilik / Gemi Yönetimi 8


Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.802


El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 19


El Sanatları Teknolojisi / Nakış 1


Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 14


Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 11


Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 22

Farsça 1



Felsefe 41



Fen Bilimleri 267



Fizik 61



Gemi Yapımı / Yat İnşa 1



Gıda Teknolojisi 5



Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 45



Görsel Sanatlar 175



Grafik ve Fotoğraf / Grafik 12



Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 1



Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 6



Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 8



Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 3



İlköğretim Matematik 162



İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 47



İngilizce 757



İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 1



İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 2



Kimya / Kimya Teknolojisi 49



Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 13



Kuyumculuk Teknolojisi 13



Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 1



Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 1



Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 29



Matbaa / Matbaa Teknolojisi 1



Matematik 117



Metal Teknolojisi 20



Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 18



Motorlu Araçlar Teknolojisi 51



Muhasebe ve Finansman 1



Müzik 180



Okul Öncesi 1.321



Özel Eğitim 3.087



Pazarlama ve Perakende 7



Plastik Teknolojisi 1



Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 1



Rehberlik 377



Rusça 9



Sağlık / Sağlık Hizmetleri 58



Sağlık Bilgisi 15



Seramik ve Cam Teknolojisi 2



Sınıf Öğretmenliği 4.378



Sosyal Bilgiler 387



Tarım Teknolojileri/Tarım 1



Tarih 28



Teknoloji ve Tasarım 41



Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 14



Tiyatro 2



Türk Dili ve Edebiyatı 29



Türkçe 623



Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 3



Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) 5



Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 1



Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 18



Yiyecek İçecek Hizmetleri 119

