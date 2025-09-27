AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON AÇIKLAMALAR: 10 bin öğretmen atama takvimi belli oldu mu, duyuru geldi mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 bin öğretmen alımının da AGS ile yapılacağını bildirmişti. Ancak 10 bin alıma dair henüz takvim veya kılavuz paylaşılmadı. Sürecin ekim ayı başında başlaması beklenirken, atamaların da kasım ayına denk gelmesi tahmin edilenler arasında. AGS ilk kez 13 Haziran günü uygulanmıştı. Sınavın sonuçları da 13 Ağustos'ta ÖSYM'den ilan edildi.