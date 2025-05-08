Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı başvuruları, 8-20 Mayıs tarihleri arasında alınacak. AGS iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek. Peki AGS başvuru ücreti ne kadar? İşte Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru ekranı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk kez düzenlenecek olan Akademi Giriş Sınavı başvuru tarihi ile sınav başvuru ücreti merek ediliyor. AGS sınavında ilk oturumda 80 ikinci oturumda ise 50 soru sorulacak. Peki, AGS başvuruları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar? Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ne zaman? ÖSYM 2025 MEB AGS başvuru ekranı ve ücreti.
AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı başvuruları, 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak. Sınav ise iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.
AGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, ayrıca ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.
AGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında 2025 AGS başvuru tarihleri belli olurken, başvuru ücreti ile alakalı bir açıklama yapılmadı.
AGS başvuru ücreti yayımlanacak olan kılavuz sonrasında belli olacak.
AGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi.
AGS VE ÖABT’DE KAÇ SORU SORULACAK?
Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.
AGS NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu. Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek. Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.