Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk kez düzenlenecek olan Akademi Giriş Sınavı başvuru tarihi ile sınav başvuru ücreti merek ediliyor. AGS sınavında ilk oturumda 80 ikinci oturumda ise 50 soru sorulacak. Peki, AGS başvuruları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar? Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ne zaman? ÖSYM 2025 MEB AGS başvuru ekranı ve ücreti.