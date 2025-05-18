AGS sınavı başvuru tarihleri 2025 devam ederken son başvuru günü için de geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı başvuruları, 8-20 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek sınav, 13 Temmuz'da yapılacak. AGS başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. 2025 yılında öğretmenlerin atamalarında artık KPSS puanı şartı aranmayacak. Atamalarda, Akademi Giriş Sınavı dikkate alınacak. Peki AGS başvuru ücreti ne kadar? İşte Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru ekranı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk kez düzenlenecek olan Akademi Giriş Sınavı başvuru tarihi ile sınav başvuru ücreti merek ediliyor. AGS sınavında ilk oturumda 80 ikinci oturumda ise 50 soru sorulacak. Peki, AGS başvuruları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar? Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ne zaman? ÖSYM 2025 MEB AGS başvuru ekranı ve ücreti.
AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı başvuruları, 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak. Sınav ise iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.
AGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, ayrıca ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.
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AGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında 2025 AGS başvuru tarihleri belli olurken, başvuru ücreti ile kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte netlik kazandı.
AGS başvuru ücreti, her bir oturum için 570,00 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak 28 Mayıs 2025 tarihinde ödenecek.
AGS BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE HANGİ BANKALARA YATACAK?
AGS başvuru ücreti, her bir oturum için 570,00 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak 28 Mayıs 2025 tarihinde ödenecek.
Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve Mobil Bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılığı (MERNİS’te kaydı bulunmayan adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
AGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi.
AGS VE ÖABT’DE KAÇ SORU SORULACAK?
Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.
AGS NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu. Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek. Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.
2025 YILINDA ÖĞRETMEN ATAMALARI NASIL OLACAK KPSS ŞARTI KALKTI MI?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de daha önce yaptığı açıklamada, 2025 yılında öğretmenlerin artık KPSS puanı ile alınmayacağını söylemişti. Tekin, şu açıklamayı yapmıştı: "2025 yılında öğretmen adayı arkadaşlarımız için bir KPSS olmayacak. ÖSYM ile yaptığımız protokol ile Akademi Giriş Sınavı (AGS) adıyla bir sınavı organize ettik. 2025’TE ilk defa 13 Temmuz'da yapılacak. AGS sonuçlarına göre atamalarımızı, Milli Eğitim Akademisi’ne giriş sürecini başlatacağız. Akademi’deki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam etmiş olacağız."