Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı başvuruları, 8-20 Mayıs tarihleri arasında alındı. Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek sınav, 13 Temmuz'da yapılacak. AGS başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. 2025 yılında öğretmenlerin atamalarında artık KPSS puanı şartı aranmayacak. Atamalarda, Akademi Giriş Sınavı dikkate alınacak. Peki AGS sınav soru sayısı ve sınav kapsamına ilişkin tüm detaylar.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk kez düzenlenecek olan Akademi Giriş Sınavı başvuru tarihi ile sınav kapsamı merek ediliyor. AGS sınavında ilk oturumda 80 ikinci oturumda ise 50 soru sorulacak. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman?
AGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı başvuruları, 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alındı. AGS sınavı 13 Temmuz'da ÖSYM tarafından uygulanacak.
AGS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?
İlk oturum olan AGS 10.15'te başlayacak ve 110 dakika sürecek. İkinci oturum ÖABT ise 14.45'te başlayacak, süresi 90/70 dakika arasında değişecek.
Sınavın giriş belgesi ise sınava 10 gün kala kadar önce ÖSYM'den ilan edilecek. Sınava, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nda belirtilen koşullara sahip olan adaylar başvurabiliyor.
AGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi.
AGS VE ÖABT’DE KAÇ SORU SORULACAK?
Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.
AGS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
AGS'nin sonuçları ise ÖSYM tarafından 13 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.
2025 YILINDA ÖĞRETMEN ATAMALARI NASIL OLACAK KPSS ŞARTI KALKTI MI?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de daha önce yaptığı açıklamada, 2025 yılında öğretmenlerin artık KPSS puanı ile alınmayacağını söylemişti. Tekin, şu açıklamayı yapmıştı: "2025 yılında öğretmen adayı arkadaşlarımız için bir KPSS olmayacak. ÖSYM ile yaptığımız protokol ile Akademi Giriş Sınavı (AGS) adıyla bir sınavı organize ettik. 2025’TE ilk defa 13 Temmuz'da yapılacak. AGS sonuçlarına göre atamalarımızı, Milli Eğitim Akademisi’ne giriş sürecini başlatacağız. Akademi’deki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam etmiş olacağız."
AGS NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu. Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek. Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.